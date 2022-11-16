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經濟學人盤點2023年世界趨勢　 蔡英文、拜登躍上封面

▲▼英國經濟學人在15日出版的「2023全球大趨勢」年刊中盤點未來一年值得關注的10大趨勢。（圖／翻攝自Twitter/TheEconomist）

▲ 英國經濟學人在15日出版的「2023全球大趨勢」年刊中盤點未來一年值得關注的10大趨勢。（圖／翻攝自Twitter/TheEconomist）

文／中央社

歷經2年多的疫情大流行後，俄烏戰爭如今成為影響未來的主要驅動力，讓地緣政治和安全方面的「不可預測性」成為全球新常態，此外還有通膨飆升、能源市場混亂等問題。

英國「經濟學人」在今天出版的「2023全球大趨勢」（The World Ahead 2023）年刊中，盤點未來一年值得關注的10大趨勢，總統蔡英文、中國國家主席習近平、俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）、美國總統拜登和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）都躍上了封面。

●俄烏戰爭

這場戰事未來數月的發展，將影響能源價格、通貨膨脹、利率、經濟成長及糧食短缺等面向的表現。烏克蘭快速反攻可能威脅蒲亭，但最有可能的情況似乎是陷入僵局。俄國可能試圖拖延，盼藉由能源短缺和美國政局改變來削弱西方對烏克蘭的支持。

●經濟衰退

隨著多國央行升息抑制通膨，全球主要經濟體將陷入衰退。指通膨是疫情大流行的後遺症，相較歐洲慘況，美國衰退應相對溫和，但痛苦將是全球性的，強勢美元將使原已飽受糧食價格飆升的貧窮國家遭遇雙重打擊。

●能源轉型加速

各國為確保能源供應，正轉向使用化石燃料，然而隨著俄烏戰爭引發能源危機，各國將加速轉向再生能源，尋找更安全的替代品。除了風能與太陽能，核能和氫能也將受惠。

●印度人口將超越中國

印度人口預計將於明年4月超越中國，達到14.3億人。隨著中國人口減少、經濟面臨逆風，中國經濟成長是否已觸頂將成熱門討論話題。

●美國政局

儘管共和黨在美國期中選舉表現不如預期，但在最高法院做出一系列有爭議的裁決後，關於墮胎、槍枝等社會與文化分歧持續擴大，前總統川普宣布投入2024年總統大選，無疑將在美國分裂的政治局勢火上加油。

●地緣政治升溫

隨著俄烏衝突爆發，地緣政治衝突升溫，包含中國可能趁機對台灣採取行動，印度與中國的緊張局勢可能爆發，以及土耳其與希臘對愛琴海諸島的爭端等。

●國際結盟轉變

地緣政治緊張情勢升高，國際結盟也出現轉變。在俄烏戰爭爆發後，北約將迎來新成員國，而沙烏地阿拉伯加入「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords）與否攸關中東局勢。

●報復性旅遊

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封，商旅市場支出幾乎回到2019年、疫情前的1.4兆美元水準，但這僅是因為通膨推升了價格，預估實際出境人數仍將低於疫情大流行前的18億人次，加上企業削減成本，商務旅行料將會持續疲軟。

●元宇宙是否可行

蘋果公司（Apple）據傳將推出首款混合實境（MR）頭戴式裝置，在虛擬世界工作、娛樂的構想能否超越電子遊戲，2023年可能給出答案。

●新年新潮語

2023年將出現許多新興詞彙，蘋果推出的「通行密鑰」（Passkeys）、「後量子密碼學」（post-quantum cryptography）正夯。

回顧過去，COVID-19成為全球一大轉捩點，為地緣政治、經濟領域相對穩定且可預測時期畫下句點，開啟如今較不穩定的日子，大國競爭型態改變、疫情餘波、經濟動盪、極端氣候及快速的社會與技術變革，「不可預測性」將成全球新常態。

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