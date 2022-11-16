伊凡卡不玩了！宣布不再為川普助選　「最強吸票機」不出馬原因曝

▲伊凡卡宣布不會參與川普的競選活動。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國前總統川普即將出馬角逐2024年總統大選，但向來是他重要助力的長女伊凡卡（Ivanka Trump），卻突然拋出震撼彈，宣布不會參與父親的競選活動。

據《紐約郵報》報導，伊凡卡在聲明中表示，「我非常愛我的父親，但這一次，我選擇優先考慮我年幼的孩子和私人家庭生活，因此我不打算參與政治。雖然我將永遠愛著並支持我的父親，但我今後將在政治舞台以外這麼做。」

▲伊凡卡與丈夫是川普的重要心腹。（圖／達志影像／美聯社）

在川普擔任總統期間，伊凡卡和丈夫庫許納（Jared Kushner）一直是他的高級顧問，同時還在川普2020年尋求連任時為他助選。川普15日在海湖莊園（Mar-a-Lago）宣布再度角逐總統大位時，庫許納也在現場，但伊凡卡並未出席該活動。

有消息人士指出，川普在小女兒蒂芬妮（Tiffany Trump）上周的婚禮上，試圖說服與懇求伊凡卡和庫許納在他宣布投入2024競選的活動當天一同登台造勢。

川普原本以為伊凡卡會輕鬆被他說服，因為伊凡卡上次在他競選時的演說相當受歡迎，堪稱是「最強吸票機」。不料，在川普提出邀約後，伊凡卡夫婦堅定地拒絕了他。據悉，伊凡卡和丈夫「都覺得自己在華盛頓受挫，不想再回去，讓自己和孩子們陷入另一場激烈競選」。