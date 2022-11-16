實彈演習出人命！　英二等兵「子彈穿透頭盔」遭同袍一槍爆頭亡

▲英國陸軍一場實彈演習釀成1死。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者吳美依／綜合報導

英國陸軍24歲二等兵麥克弗森（Conor McPherson）前往奧特本陸軍訓練場（Otterburn Training Area）參與夜間實彈演習，未料行進間突然遭同袍開火，他的頭盔被子彈射穿，最後因傷勢過重，當場身亡。

綜合英國媒體報導，本案發生於2016年8月，但直至本周才在諾森伯蘭郡（Northumberland）開庭。根據法庭文件，當時麥克弗森與另外4名士兵正在訓練場上，朝著一個目標前進，此時一枚武器突然開火，他隨即倒地，經搶救後卻在現場宣告不治。

負責驗屍的醫師波頓（Jennifer Bolton）表示，麥克弗森體內沒有毒物反應，而是死於頭部右側一個嚴重槍傷，「這導致他立刻失去知覺，沒有意識到這件事的發生，也沒有任何感覺。一旦這個傷勢造成，就沒有任何辦法改變結果。」

不過，法庭文件指出，麥克弗森所戴的夜視鏡與其他士兵都不一樣。此外，該訓練場在演習前曾提交「靶場行動安全計畫」（Range Action Safety Plan）文件卻被駁回，但負責軍官表示，這是因為草圖出現問題，是很正常的狀況。全案目前仍在調查中。