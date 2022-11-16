重返月球計畫踏第一步！美NASA阿提米絲火箭升空　曾3度延期發射

▲經過因颶風、燃料外洩等多次意外延期後，阿提米絲1日終於成功發射升空。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國航空暨太空總署（NASA）近幾年持續推動登月計畫「阿提米絲計畫」（Artemis program），目標是在月球軌道上建立據點，為重返月球、登陸火星做長遠準備，在前總統川普任期時取得國會16億美元額外預算支持，豈料卻遭遇燃料洩漏、颶風等影響發射被迫3度延期，今（16）日稍早阿提米絲太空1號終於從佛州發射升空。

根據美媒《CNBC》，美國NASA於16日終於在佛羅里達州甘迺迪太空中心成功發射火箭阿提米絲1號，為該機構有史以來威力最強大的火箭，未來將開啟近1個月的旅程，雖然火箭上沒有太空人，不過火箭運載著洛克希德馬丁與空中巴士合作研發的太空船「獵戶座」，為月球計畫進行演示，屆時阿提米絲1號不會在月球上登陸，但太空船脫離運載火箭後將環繞月球飛行。

阿提米絲1號將在整個任務過程中飛行130萬英里，NASA計畫將太空船獵戶座發射至距離月球表面60英里的地方，然後進入一個繞行月球的寬闊軌道，返回地球時，將利用月球的引力來幫助它設定一條返回地球的軌道，預計今年12月11日重返地球。

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