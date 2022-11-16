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愛戴耳機聽音樂？　研究警告：全球逾10億年輕人恐聽力受損

▲▼ 耳機、聽音樂。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲ 許多年輕人習慣戴耳機聽音樂。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國最新研究表明，全球12至34歲族群中，有多達24%年輕人使用個人收聽設備時以「不安全」的音量聽音樂，未來將有逾10億青少年及年輕人因使用耳機、處於音樂過於嘈雜的場所，面臨聽力受損的風險，呼籲各國政府緊急採取行動，推動安全聆聽。

根據《衛報》，美國南卡羅來納大學學者率領團隊進行研究，梳理2000至2021年間針對個人收聽設備及音樂嘈雜場所的33項研究，對象包括逾1.9萬人，結果發表於《英國醫學期刊全球健康》（BMJ Global Health）。

研究估計，全球12至34歲年齡層中有48%人暴露在夜店、酒吧等音樂嘈雜場所的過度噪音之中，根據這些數據估計，全球可能因此面臨聽力損失風險的青少年及年輕人口落在6.7億至13.5億之間。

但作者坦承，這項估計準確性有限，因為研究結果未考量人口統計學因素或部分國家安全聆聽政策變化，但仍總結指出，暴露在音樂嘈雜的場所及使用個人收聽裝置可能代表有多達10億青少年及年輕人未來有喪失聽力風險。

世界衛生組織（WHO）估計，目前全球各年齡層有4.3億人患有殘疾性聽力喪失（disabling hearing loss），而年輕人的聽力較容易受損，原因在於經常使用個人收聽設備，例如智慧型手機、頭戴式耳機和耳塞式耳機，以及出入音樂嘈雜的場所。

研究人員說明，反覆或僅一次的不安全聆聽都可能對聽覺系統造成生理損傷，表現方式為短暫或永久性耳鳴和聽力改變，而不安全聆聽帶來的損害會在一生中不斷累積加重，認為這項發現強調，全球迫切需要實施推動安全聆聽習慣的政策，以預防聽力損失。

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