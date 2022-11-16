北韓被抓包飛彈試射照片造假！　連「火焰形狀」都一樣

▲北韓10月12日宣稱試射長程戰略巡弋飛彈的相片，被發現是挪用去年9月的相片。（圖／翻攝自ONN）

記者羅翊宬／編譯

近來北韓（朝鮮）持續提升核武導彈威脅的層級與軍事挑釁的頻度，今年9月底至11月初更發射多枚導彈，其中本月2至5日更瘋狂試射多枚新型戰術短程彈道飛彈（CRBM），試射場面也被北韓官媒對外公開；不過，國際反核組織卻爆料，其中一些相片其實是從4月釋出的相片偽造而來，飛彈火焰幾乎一模一樣。

根據韓媒《中央日報》，總部設在奧地利維也納的國際反核組織「公開核網路」（Open Nuclear Network）於14日發表一份報告書，內容指出北韓過去以來透過官媒對外公開的飛彈試射相片，其實基本上都是拿以前的照片、或是過去未公開的相片偽造而來，只有天空或背景的顏色稍微換過，至於飛彈發射時引擎噴發的火焰在顏色、形狀上根本一模一樣。

報告書分析，北韓10月4日向東發射中長程彈道飛彈（IRBM）越過日本列島上空，與類似款式飛彈火星12型、14型、15型不同的是，相片內的推進引擎底部太過圓滑，且噴嘴形態等主要裝置無法辨識，只能看到火焰。

報導指出，先前北韓公布試射上述飛彈時的相片，聲稱是「新型」地對地中長程彈道飛彈，不過當時南韓軍方所分析的飛彈種類是舊款的火星-12型，因此推斷北韓官方很有可能偽造相片，讓外界無法辨識出北韓到底試射的是何款飛彈。

北韓10月12日所公開的相片，宣稱試射2枚長程戰略巡弋飛彈，其實也有些許偽造的痕跡。報告指出，該場面與北韓去年9月發射巡弋飛彈時非常相似，只有移動式發射台（TEL）的大小與火焰亮度不太一樣。

▲北韓11月7日公布的試射新型戰術彈道飛彈相片，被抓包與4月17日公布的相片幾乎雷同。（圖／翻攝自ONN）

至於美韓本月初舉行大規模聯合空中訓練「警戒風暴」時，北韓曾於2至5日發射多種類型的飛彈，並於7日透過相片全數公開。報告書也抓包，這些相片其實和北韓今年4月17日公開、宣稱前一天發射飛彈的照片幾乎一模一樣，只有天空顏色長得不太一樣而已。

該報告書指控，「北韓官媒重複使用之前的相片，導致其發表內容的可信度降低。」

南韓聯合參謀本部先前就表示，「北韓發佈的報導與事實有一些部份並不同，需要進行更精密的分析」；南韓國內外諸多專家解釋，「這是為了（讓外界）對於北韓內部宣傳或分析上產生混亂的一種欺瞞戰術。」

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