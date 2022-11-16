　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

FTX垮台「幣圈風暴」還在燒？　華爾街日報：BlockFi準備聲請破產

▲▼加密貨幣借貸平台BlockFi。（圖／翻攝臉書BlockFi）

▲加密貨幣借貸平台BlockFi被爆準備聲請破產。（圖／翻攝臉書BlockFi）

記者吳美依／綜合報導

《華爾街日報》16日引述知情人士說法報導，加密貨幣借貸平台BlockFi計畫裁員，而且正在準備聲請破產。該公司與FTX有財務糾葛，儘管官方目前尚未回應，但若消息屬實，將被視為FTX加密貨幣帝國突然崩解的最新受害者。

BlockFi總部位於紐澤西州澤西市（Jersey City），上周暫停顧客提款、限制平台活動，並承認與FTX及FTX旗下交易公司阿拉美達研究（Alameda Research）之間出現「重大風險破口」，有鑑於各種不確定，無法正常營運。

BlockFi於14日發文，「我們可能面臨多種狀況，正在努力決定往前邁進的最好道路……BlockFi擁有必要的流動性以探索所有選項，我們已與外部專家及顧問接洽，這些人正在協助我們，引導公司的下一步」，但否認大部分資產存放在FTX。

知情人士透露，截至2021年，BlockFi擁有的客戶存款介於140億-200億美元之間，且已貸出75億美元。但考慮到今年加密貨幣價格暴跌，上述存款價值可能貶值，該公司也因此於7月簽署協議，接受FTX提供的4億美元信貸承諾及2.4億美元收購合約。如今，FTX聲請破產，由FTX、FTX美國、交易公司「阿拉美達研究」及逾百旗下實體組成的加密貨幣帝國瓦解，對BlockFi的承諾恐怕生變。

 

►「公主洗髮泡泡」3瓶811元！洗出夢幻秀髮就靠它

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
法院認證「回捐薪水」！高雄最年輕女議員助理　實領25K涉偽證
林口隨機砍人！　25歲女走出百貨被猛擊頭部
民眾黨5立委捐人頭助理？　柯文哲「一路臭臉」怒嗆：沒有這些事
快訊／丹丹漲價了！　2品項停售
快訊／雨彈升級！　3縣市豪大雨特報
付錢了！台南牛肉麵「10人點2270元」吃完就跑　客人現身繳
屁孩中槍出院了！　坐輪椅被警察推出來
快訊／第一代鳳梨哥哥驟逝！　親弟哀痛證實

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

老婦空腹等手術8天「等到餓死」　醫院每天喊：明天就開刀

G20通過聯合聲明！多國「強烈譴責俄羅斯侵烏」　逼俄無條件撤軍

6少年突然闖家中「暴打性侵13歲少女」 　現場用手機拍片分享

美智庫解讀拜習會：短期關係回穩　長遠難有交集

FTX垮台「幣圈風暴」還在燒？　華爾街日報：BlockFi準備聲請破產

快訊／美官員爆：炸波蘭飛彈「烏克蘭射的」　本來想射俄軍飛彈

空姐送餐遭猥褻！噁男「手伸裙下」狂摸私處　全機緊急迫降

飛彈轟進波蘭釀2死！G7、北約承諾支持調查　譴責俄國野蠻攻擊

解封衝日本注意了！　東京明年1月迎「第8波疫情」高峰

充滿歲月痕跡！賈伯斯「穿過的勃肯鞋」創拍賣最高價　近700萬出售

魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

直擊阿堂鹹粥繁複作法 凌晨4點挑刺、老雞熬湯

苗栗弱勢清潔工選里長　「看不慣有人比我智障」

桃園誦經師父強拉進死角！ 葬儀社女員工求救Siri逃跑

為魔獸霍華德強化核心、有氧　雲豹體能教練製「專屬菜單」

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

柴犬換毛期「綿羊是你？」　寵物美容每梳一下全是毛

老婦空腹等手術8天「等到餓死」　醫院每天喊：明天就開刀

G20通過聯合聲明！多國「強烈譴責俄羅斯侵烏」　逼俄無條件撤軍

6少年突然闖家中「暴打性侵13歲少女」 　現場用手機拍片分享

美智庫解讀拜習會：短期關係回穩　長遠難有交集

FTX垮台「幣圈風暴」還在燒？　華爾街日報：BlockFi準備聲請破產

快訊／美官員爆：炸波蘭飛彈「烏克蘭射的」　本來想射俄軍飛彈

空姐送餐遭猥褻！噁男「手伸裙下」狂摸私處　全機緊急迫降

飛彈轟進波蘭釀2死！G7、北約承諾支持調查　譴責俄國野蠻攻擊

解封衝日本注意了！　東京明年1月迎「第8波疫情」高峰

充滿歲月痕跡！賈伯斯「穿過的勃肯鞋」創拍賣最高價　近700萬出售

斗六膨鼠森林公園最後一塊拼圖　「金瓜鼠樂園」週末啟用

台中男回家倒頭就睡　愛車「沒熄火門沒鎖」怠速逾7hrs

林冠年北機站送資料要她請辭立委　高虹安反駁：從沒當過我助理

Eric Nam隻身赴韓她暖心照顧　認識尹汝貞10年：我會邀她看演唱會

偉士牌「3新車」閃耀米蘭車展　總代理：明年有望導入來台

中鋼12月鋼品內銷盤價出爐　全面平盤開出「連二月持平」

解封戶外夯　董娘花200萬買高爾夫球衣　30萬球具日賣3組

法院認證「回捐薪水」！高雄最年輕女議員助理　實領25K涉偽證

老婦空腹等手術8天「等到餓死」　醫院每天喊：明天就開刀

2.5萬輛納智捷n7電動車來了！　裕隆：明年Q4生產

不要菜梗！天竺鼠直接「呸掉」露出鄙視跩臉...網笑瘋：好機車

國際熱門新聞

AV女優人間蒸發！官方：找不到人

即／美官員爆：炸波蘭飛彈「烏克蘭射的」

普丁完蛋了！攻擊波蘭邊境恐「觸怒北約」

全球第80億人誕生了！女嬰凌晨自然分娩

拜登：轟波蘭飛彈不太可能從俄國發射

俄2飛彈襲波蘭村莊釀2死！　拜登緊急與波蘭總理談話

俄射逾百枚飛彈破紀錄！　炸烏大城、能源設施

波蘭遭俄彈轟炸畫面曝！　北約「集體防衛條款」引關注

即／川普確定再戰2024！

巨蟒當圍巾！男遭「勒頸20分鐘」倒地不醒

英相蘇納克：隨時支援台灣　抵抗中國侵略

空姐送餐遭猥褻　手伸裙下狂摸私處

俄開戰最大空襲　烏克蘭1000萬人陷無電可用

死亡畫面曝光　男突然摔車墜100公尺懸崖

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

《全明星》2宮鬥內幕！林玉書遭女隊友霸凌趕離場

林玉書爆被《全明星》女隊友排擠！

第一代鳳梨哥哥驟逝！　親弟哀痛證實

91歲嬤長7公分巨角！仙界轉診單指定仁醫救她

「永和IU」陳紫渝緊貼合照曝光　男主角激似爆哥

大咖金曲歌后「車內激情天王男偶像」全被拍！4線索揭秘

阿嬤電話求救：家裡有蛇　孝孫見本尊傻眼

逢甲「劈9女教授」狂言：高學歷把妹很Easy　獵艷限定1條件

透天厝沒人住「鄰居車輪流停免費」！1招擊退有效

正妹嫁大12歲舅舅　「8年生3孩」現況曝

組渣男群組教戰外遇　知名教授偷吃9女趕妻小出門

錢帥君神隱10年變億萬貴婦！男友洗錢逃亡

富豪尪心臟病逝「留1145億遺產」！59歲女星拒接手

點2270元牛肉麵吃完就走　客人致電老闆了

老牌LED廠新世紀　宣布破產

更多

最夯影音

更多
魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT

魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT
東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

直擊阿堂鹹粥繁複作法 凌晨4點挑刺、老雞熬湯

直擊阿堂鹹粥繁複作法 凌晨4點挑刺、老雞熬湯

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面