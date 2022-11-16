FTX垮台「幣圈風暴」還在燒？　華爾街日報：BlockFi準備聲請破產

▲加密貨幣借貸平台BlockFi被爆準備聲請破產。（圖／翻攝臉書BlockFi）



記者吳美依／綜合報導

《華爾街日報》16日引述知情人士說法報導，加密貨幣借貸平台BlockFi計畫裁員，而且正在準備聲請破產。該公司與FTX有財務糾葛，儘管官方目前尚未回應，但若消息屬實，將被視為FTX加密貨幣帝國突然崩解的最新受害者。

BlockFi總部位於紐澤西州澤西市（Jersey City），上周暫停顧客提款、限制平台活動，並承認與FTX及FTX旗下交易公司阿拉美達研究（Alameda Research）之間出現「重大風險破口」，有鑑於各種不確定，無法正常營運。

BlockFi於14日發文，「我們可能面臨多種狀況，正在努力決定往前邁進的最好道路……BlockFi擁有必要的流動性以探索所有選項，我們已與外部專家及顧問接洽，這些人正在協助我們，引導公司的下一步」，但否認大部分資產存放在FTX。

BlockFi is working around the clock to achieve the best possible outcome given last week’s events.



We shared this message with our clients today: https://t.co/ZwhNfQdzMk — BlockFi (@BlockFi) November 14, 2022

知情人士透露，截至2021年，BlockFi擁有的客戶存款介於140億-200億美元之間，且已貸出75億美元。但考慮到今年加密貨幣價格暴跌，上述存款價值可能貶值，該公司也因此於7月簽署協議，接受FTX提供的4億美元信貸承諾及2.4億美元收購合約。如今，FTX聲請破產，由FTX、FTX美國、交易公司「阿拉美達研究」及逾百旗下實體組成的加密貨幣帝國瓦解，對BlockFi的承諾恐怕生變。