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波蘭遭「俄飛彈」轟炸！提高警戒監測領空　總統：還不知道誰射的

▲▼波蘭總統杜達（Andrzej Duda）。（圖／達志影像／美聯社）

▲波蘭總統杜達表示，目前沒有證據顯示飛彈是誰射出的。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

波蘭證實，該國距離烏克蘭僅6公里遠的莊普熱沃多夫（Przewodow）15日遭襲，目前已造成2人死亡，不過波蘭現在還未有確鑿證據，證明是誰發射了這枚飛彈，不過在面對這起「單一事件」，華沙仍將冷靜以對。

綜合路透社與CNN報導，波蘭總統杜達（Andrzej Duda）15日發布談話，證實波蘭邊境村莊被一枚「可能是在俄羅斯生產製造的」飛彈襲擊，不過波蘭至今沒有任何確鑿證據斷言這枚飛彈由誰射出，「目前一切仍在調查中」。杜達也表示，爆炸發生後，波蘭很可能會根據北約第4條款（Article 4）召開緊急磋商。

北約第4條款明定，任何北約成員認為自身「領土完整、政治獨立或安全性」受到威脅時，可以召開會議。與此同時，波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）指出，有證據表明，落在普熱沃多夫的飛彈是一次「單一事件」，目前沒有跡象顯示會有更多飛彈。

不過，莫拉維茨奇也證實，波蘭政府將提高部分波蘭武裝部隊的戰備狀態，尤其是在領空監測的部分，「無論是現在或未來，我們都將與盟友們一起提高警戒」。報導稱，波蘭政府正以非常冷靜的方式在處理此事。

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