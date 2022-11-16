解封衝日本注意了！　東京明年1月迎「第8波疫情」高峰

▲東京疫情開始逐漸反彈，2023年1月將會迎來新高峰。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本名古屋工業大學研究團隊15日公布最新預測結果，東京的第8波疫情將會在2023年1月14日迎來最高峰，屆時光是東京單日的新增確診數將會來到3萬1000人，相當於第7波的高峰期。研究團隊也指出，如果出現具有更高傳染性的變異株，單日確診則有可能突破6萬例，創下疫情爆發以來的最高數字。

根據《讀賣新聞》報導，Omicron系統的變異株BA.5在日本逐漸成為主流毒株，對此，名古屋工業大學的研究團隊透過AI人工智慧對東京都的疫情發展進行分析，如果病毒的傳染力今後也維持同樣標準，第8波疫情將會於11月20日開始正式升溫。

不僅如此，12月25日起的3周內，因為適逢聖誕節與跨年連假，又受到尾牙、春酒以及返鄉等影響，單日平均確診數恐到達2萬8000人至3萬1000人。

如果出現新的變異株，並取代BA.5成為主流病毒株，在傳染力增加0.2倍的條件下，1月13日的單日確診數就有可能來到3萬6000人，超過第7波的最高峰3萬3000人。研究團隊的指導教授平田晃正表示，跨年期間恐怕會出現醫療資源緊繃的情形，因此每一個人都應徹底進行防疫。

另一方面，相關疫情預測結果將於近日的內閣官房項目中公布。

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