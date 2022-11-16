G7、北約緊急圓桌會議！　拜登：轟波蘭飛彈不太可能從俄國發射

▲ G7及北約領導人在峇里島召開緊急峰會。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

波蘭東部靠近烏克蘭的普熱沃多夫村（Przewodow）15日發生爆炸，奪走2條人命，華沙證實是俄製飛彈造成，發射地點目前不明。赴印尼參加G20峰會的美國總統拜登在攻擊發生後緊急與波蘭總統及北約祕書長通話，稍早也和G7、北約領導人舉行緊急圓桌會議，會後稱有訊息指出，飛彈不太可能是從俄國境內發射。

CNN報導，拜登的G20峰會行程最後一天忙著處理烏俄新一場危機。根據白宮官網，拜登於當地時間16日上午在印尼峇里島與世界領導人舉行緊急圓桌會議，討論波蘭邊境爆炸案。

照片中可見各國領袖圍繞圓桌而坐，由左至右依序為歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）、拜登、英國首相蘇納克（Rishi Sunak）、西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）、荷蘭總理呂特（Mark Rutte）、日本首相岸田文雄及歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）。

BBC報導，這場會議閉門進行，當記者詢問是否能夠透露有關飛彈空襲的最新情況，拜登僅回答，「不行。」（No.）

拜登會後則受訪表示，這些飛彈不太可能來自俄羅斯境內，認為現在判斷飛彈是否來自俄國還為時過早，「有初步訊息反駁這種說法。在我們徹底調查之前，我不想這麼說。從軌跡來看，飛彈不太可能是從俄國發射，但讓我們看下去吧。」

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