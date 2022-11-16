飛彈轟進波蘭釀2死！G7、北約承諾支持調查　譴責俄國野蠻攻擊

▲ G7及北約領導人在峇里島召開緊急圓桌會議。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯15日對烏克蘭發動開戰以來最猛烈空襲，波蘭邊境靠近烏國的普熱沃多夫村（Przewodow）也發生爆炸，奪走2條人命，華沙已證實是俄製飛彈造成，責任歸屬有待釐清。正在印尼參加G20峰會的G7、北約領袖16日緊急在當地召開會議，會後聲明譴責俄國對烏攻擊，並承諾支持波蘭對此次爆炸案的調查工作。

美國總統拜登16日上午在印尼峇里島與G7、北約領袖舉行緊急圓桌會議，根據BBC，歐盟執行委員會會後發表聲明指出，「我們譴責俄國15日對烏克蘭城市及民用基礎設施的野蠻飛彈攻擊。」

歐執委也表示，「我們針對波蘭東部靠近烏克蘭邊境的爆炸案進行討論，將全力支持及協助波蘭正在進行的調查。我們同意在調查過程中保持密切聯絡，以確定適當的下一步行動。」

聲明重申，俄國持續侵略烏克蘭之下，G7與北約將堅定支持烏克蘭及烏國人民，準備隨時讓俄國為其對烏克蘭社區的無恥攻擊負責，並向波蘭及烏克蘭罹難者家屬表示哀悼。

另據美國五角大廈，美軍參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）於當地時間15日與烏克蘭裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhny）通話，針對俄國入侵交換觀點及評估。他也和波蘭總參謀長安德萊伊查克（Rajmund Andrzejczak）談話，討論俄國侵烏及波蘭邊境人員傷亡，並同意在調查期間保持聯絡。

美國國務院聲明，國務卿布林肯（Antony Blinken）也和二國外交部長談話，向波蘭外長饒兀（Zbigniew Rau）強調北約評估下一步行動時持續保持密切協調的重要性，重申美國對波蘭調查工作的支持，並對2名犧牲者表示哀悼。他和烏國外長通話中則承諾，將持續與盟友及伙伴密切合作，為烏克蘭提供自衛所需。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》