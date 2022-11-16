快訊／川普確定「再戰2024」！　CNN：已提交參選文件

記者吳美依／綜合報導

CNN報導，美國前總統川普15日已向聯邦選舉委員會（Federal Election Committee）提交參選文件，他於美東時間15日21時（台灣時間16日10時）正式宣布投入2024年總統大選，「為了讓美國再次偉大及榮耀，我今晚宣布競選美國總統」、「美國的回歸從現在開始！」

川普在佛州棕櫚灘（Palm Beach）的海湖莊園（Mar-a-Lago）表示，「在我的領導下，我們是個偉大且榮耀的國家」，美國正準備迎接黃金時代，各種族裔的男女在短短4年內蓬勃發展，且程度前所未有。他還宣稱打造史上最棒經濟，在疫情來襲時採取果斷行動拯救性命，「沒有什麼比得上我們完成的事情」。

▲川普宣布參選2024總統大選。（圖／路透）

川普批評民主黨是偏激左派，試圖從內部瓦解政府，也抨擊拜登政府2年來的執政成果，包括水源、能源、通膨、經濟及邊境政策等等。他指控政府現在由「瘋子」掌控，拜登在全球論壇上打瞌睡，而美國陷入危險處境，「人民無法再忍受另外4年」。

川普表示，「我與金正恩見面後，北韓不曾發射任何長程飛彈，這是件好事」，他批評阿富汗撤軍可能是美國史上最羞恥的事件，更稱如果自己還是美國總統，根本不會發生烏俄戰爭。

川普演說到一半，突然感慨表示，「人們問我怎麼有辦法在這麼多人面前演講，我會說只要有愛就很簡單」，還呼籲大家有空應該親自試試看。

▲川普及妻子梅蘭妮亞準備宣布參選2024年。（圖／路透）

美國期中選舉全部結果尚未出爐，但已大致底定，共和黨「紅色浪潮」（Red Wave）未如民調預期席捲全國，而許多人將這次選情不如預期歸咎於川普，甚至批評川普不應該參選2024年總統大選。

BBC也指出，川普背書的多位候選人期中選舉表現不佳，讓人質疑他標榜的「美國保守主義」是否能夠繼續在美國社會延續下去。川普如今宣布參選，與其說是打鐵趁熱，不如說是損害控制，避免黨內人士持續質疑他的政治本能，以及2016年迄今引導共和黨前進的方向。

儘管川普擁有龐大資金，在基層選民之間也仍廣受歡迎，但種種跡象顯示，他對共和黨的影響力持續消退，卻仍迫切想要重返政壇第一線。與此同時，共和黨籍的佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）挾帶高支持率成功連任，被外界看好是最有機會挑戰川普的共和黨總統參選人。