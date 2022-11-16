被控防空飛彈誤炸波蘭　烏克蘭駁：俄國宣傳陰謀論

記者張靖榕／綜合外電報導

波蘭東部鄰近烏克蘭的村莊「Przewodów」15日發生爆炸釀2死，疑似與俄羅斯當天對烏克蘭發動開戰以來規模最大的空襲有關，但數小時後網路上開始出現「其實是烏克蘭的防空飛彈落入波蘭」的傳言，烏外交部對此火速駁斥，完全是陰謀論，是俄羅斯大外宣故意帶的風向。

▲波蘭村莊「Przewodów」遭炸。（圖／翻攝推特「@PanasukPetr」）

隨著村莊爆炸現場的畫面曝光，疑似有人拍到地上有殘餘的飛彈碎片，並聲稱比對出來後發現，彈頭標誌是專屬於烏克蘭某支部隊的飛彈，透過S-300防空飛彈發射系統所發射。挺俄方面也有類似的說法，指出是烏克蘭在防空飛彈升空攔截俄軍飛彈時，不小心落入波蘭境內才造成爆炸。

▲「Przewodów」緊鄰烏克蘭。（圖／翻攝推特「@PanasukPetr」）

不過追溯關於部分飛彈碎片的照片源頭，是一個來自以色列的推特帳號，經過波蘭用戶轉發後引發關注，因此可信度存疑，不排除是不同照片混搭在一起發布。

對此，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）在推特表示，俄羅斯正在炮製陰謀論，企圖抹黑引發爆炸的是烏克蘭防空部隊的飛彈，「這不是真的，任何人都不該相信或擴散俄羅斯的大外宣。」





▲警方到場調查。（圖／路透）

俄羅斯指派的烏東頓內茨克占領區首長普西林（Denis Pushilin）稍早聲稱，此舉是烏克蘭的「挑釁行為」，企圖把更多國家和部隊拖進俄烏戰事。俄羅斯國防部也嚴正否認攻擊波蘭。

波蘭目前並未直指飛彈是俄羅斯發射的，但外交部表示確認有一枚是「俄製飛彈」，在當地時間15日下午3時40分落入波蘭境內；波蘭外交部發言人賈錫那（Lukasz Jasina）補充，已召見俄羅斯駐波蘭大使立即作出詳細解釋。烏克蘭和俄羅斯都有使用俄製飛彈。

事件發生後美國和北約已火速進行聯繫，並與波蘭緊密合作，詳細情況仍有待更深入的調查，稍有不慎可能讓戰事進一步擴大。