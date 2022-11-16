環保人士又攻擊名畫！　奧地利大師克林姆畫作被潑「黑水」

記者張靖榕／綜合外電報導

近日屢傳環保人士為抗議氣候變遷襲擊名畫，奧地利維也納立奧波德博物館15日表示，該國知名象徵主義畫家克林姆（Gustav Klimt）的畫作《死亡和生命》，遭環保人士潑黑色液體，是最新一起破壞事件。

EILT: Klimt's "Tod und Leben" im Leopold Museum mit Öl überschüttet



Menschen der Letzten Generation haben heute im Leopold Museum das Klimt-Gemälde "Tod und Leben" mit Öl überschüttet. Neue Öl- und Gasbohrungen sind ein Todesurteil für die Menschheit. pic.twitter.com/4QKAklB9Af — Letzte Generation Österreich (@letztegenAT) November 15, 2022

▲環保人士襲擊名畫又一樁 。（圖／翻攝推特「@letztegenAT」）

綜合外電報導，環保團體「最後一代」（Last Generation）在奧地利和德國的社運人士於事發後發文，稱是他們幹的，發布的影片中可看到一名男子在畫作《死亡和生命》（Death and Life）上倒下黑色油性液體，隨即被館員架離現場，這時另一名男子又衝到畫作前方大喊，「停止化石毀滅，我們正向氣候變遷的地獄奔去。」

立奧波德博物館（Leopold Museum）發言人波寇爾尼（Klaus Pokorny）表示，修復人員正在確定被玻璃外框保護的畫作是否受損。

近日多起「環保人士」對博物館內知名畫作的襲擊，包括西班牙浪漫主義畫派大師哥雅（Francisco Goya）的2幅畫作、梵谷（Vincent van Gogh）名畫以及莫內（Claude Monet）的知名作品都遭殃，這些抗議事件發生後，全球數十間主要博物館上周發布聯合聲明，指出環保人士的這些攻擊行為，是「嚴重低估」了他們可能造成的損害。

此外，這些出自環保團體的激進行為也在網路上引起反彈，被批評行為低劣，他們的主張也因過激行為而模糊焦點。