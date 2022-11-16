北約成員國遭襲！俄2飛彈炸入波蘭2死　總理緊急國安會議

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯15日發射逾百枚飛彈襲擊烏克蘭首都基輔及各大城市、能源設施，波蘭邊境與烏克蘭接壤的村莊當天發生爆炸，造成2人死亡。若證實北約成員國波蘭真的遭到俄羅斯飛彈襲擊，俄烏戰爭情勢將會更加複雜，目前美國與北約已展開調查，波蘭當局緊急召開會議，俄羅斯則聲稱，「爆炸事件與俄羅斯無關」。

▲烏西大城利維夫遭到俄羅斯飛彈襲擊，烏克蘭西邊接壤的波蘭也發生爆炸。（圖／路透）

綜合外電報導，俄羅斯15日轟炸烏克蘭各大城市，包括基輔以及西邊大城利維夫（Lviv）。烏克蘭方面表示這是俄烏戰爭以來最猛烈的一次轟炸，部分飛彈落地位置距離烏波邊境不到80公里；基輔當局指出，俄羅斯此次共發射110枚飛彈，出動10架伊朗製無人機進行襲擊。轟炸發生後，波蘭邊境小村莊「Przewodów」發生爆炸。

波蘭政府發言人穆勒（Piotr Muller）發布推文指出，總理莫瑞維奇（Mateusz Morawiecki）當晚召開緊急國安會議。





▲波蘭政府發言人穆勒（Piotr Muller）向媒體說明情況。（圖／路透）

美聯社引述一名美國情報高層指出，是俄羅斯飛彈擊中「Przewodów」，但並未獲美國官方證實。波蘭官員和當地媒體也表示，俄羅斯的2枚飛彈已經落入波蘭境內，擊中該村莊，目前已知造成2人死亡。

俄羅斯國防部否認有任何一起轟炸是以烏波邊境為目標，甚至指控波蘭相關報導是「蓄意挑釁，意圖升級局勢。」俄國防部在通訊軟體Telegram中表示，「俄羅斯沒有對波烏邊境目標使用破壞手段打擊」，並指現場影片是波蘭媒體所拍攝，和俄羅斯用武「毫無關係」。

華盛頓方面，美國國防部表示目前尚不能確認俄羅斯飛彈是否落入波蘭境內，但已針對此事進行調查。

北約東部國家紛紛聲援波蘭，北約官員也向BBC證實，已經針對爆炸事件與盟國波蘭緊密展開合作。