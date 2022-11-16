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俄烏開戰以來最大空襲！　俄上百飛彈轟炸烏大城、能源設施

▲▼俄羅斯轟炸基輔、利維夫等大城。（圖／路透）

▲基輔再次受到俄羅斯飛彈攻擊。（圖／路透）

文／中央社基輔15日綜合外電報導

俄羅斯今天以飛彈狂轟猛炸烏克蘭全境的大城和能源基礎設施，造成至少一人喪生和廣泛斷電。基輔當局表示，這是俄烏戰爭將近9個月前爆發以來，俄羅斯對烏克蘭發動的最猛烈飛彈攻擊。

路透社報導，飛彈如雨點般落在烏克蘭大城，包括首都基輔，西部城市利維夫（Lviv）和瑞夫尼（Rivne），東北大城哈爾科夫（Kharkiv），中部城市克利福洛（Kryvyi Rih）和波塔瓦（Poltava），南部大城敖德薩（Odesa）和尼古拉耶夫（Mykolaiv），北部城市日托米爾（Zhytomyr）。

基輔中區一棟住宅大樓遭飛彈擊中後起火，救援人員從瓦礫堆中拉出一具屍體。烏克蘭總統府一名高階官員說，能源基礎設施受到重創，能源情勢「危急」。

▲▼俄羅斯轟炸基輔、利維夫等大城。（圖／路透）

▲利維夫也遭轟炸。（圖／路透）

法新社報導，烏克蘭總統府表示，這項飛彈攻擊造成700萬戶人家斷電。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在張貼於網上的影片中警告，俄羅斯可能發動更多飛彈攻擊，但表示：「我們正在努力，我們會讓一切恢復運作，我們會挺過去。」

基輔、利維夫和哈爾科夫等幾座城市部分地區斷電，全國輸電網營運商宣布北部和中部地區以及基輔緊急停電。

基輔市長表示，首都半數地區斷電。利維夫市長說，市內80%地區斷電，照明、用水和暖氣都暫停供應。中西部城市文尼察（Vinnytsia）當局在市內一座水泵站受損後，被要求儲水。

烏克蘭能源部長加盧申科（German Galushchenko）表示：「這是開戰以來，電力系統遭受的最猛烈轟炸。」

空軍發言人伊納特（Yuriy Ihnat）說，俄羅斯向烏克蘭發射逾百枚飛彈，超過上月10日、此前的最高紀錄84枚。

烏克蘭行動網路業者警告手機可能斷訊。幾個地區的運輸系統受到重創。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）在推特推文說：「這就是俄羅斯在和平談判問題上所要表達的。不要再提議烏克蘭接受俄羅斯的最後通牒！這項恐怖行動僅能靠我們武器和原則的力量制止。」

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