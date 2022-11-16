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英國首相蘇納克表態：隨時準備「支援台灣」　抵抗中國侵略

▲▼英國首相蘇納克（Rishi Sunak）出席印尼峇厘島G20峰會。（圖／路透）

▲英國首相蘇納克（Rishi Sunak）出席印尼峇厘島G20峰會。（圖／路透） 

記者林彥臣／綜合報導 

蘇納克（Rishi Sunak）在前往印尼峇里島G20峰會的飛機上，接受英國媒體訪問時被問到，當台灣遭遇侵略時，是否會提供武器，他表態「隨時準備支援台灣」，不過他也強調，「中國是全球經濟中一個不爭的事實（indisputable fact）」還是必須重視與中國對話。

根據衛報《The Guardian》報導，蘇納克並未像前任首相特拉斯（Liz Truss）承諾在官方用語和文件中，將中國重新定義為「威脅」（threat），而是將中國定義為「系統性挑戰」（systemic challenge）。

▲▼英國首相蘇納克（Rishi Sunak）出席印尼峇厘島G20峰會。（圖／路透）

▲蘇納克認為，中國是「系統性挑戰」不是「威脅」。（圖／路透）

蘇納克說，「我直接了當回答，我認為中國明確地對我們的價值觀和利益構成系統性威脅，好吧，系統性挑戰，無疑是對我們經濟安全的最大國家威脅，讓我這麼說吧。這就是我對中國的看法」

蘇納克指出，「《國家安全與投資法》是英國擁有必要權力對中國構成安全風險採取行動的關鍵部分。」

蘇納克也認為，中國是全球經濟中一個不爭的事實（indisputable fact），如果不跟他們打交道，就無法解決共同面對，如氣候變遷、公共衛生的全球挑戰，或解決俄羅斯與烏克蘭的問題。

被問到是否向台灣提供武器時，蘇納克說，「我們正在研究所有這些政策，作為我們更新綜合審查的一部分，我們對台灣的政策就是，不應該單方面改變現狀，應以和平方式解決，我們隨時準備支援台灣，反對中國的侵略。」
 

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