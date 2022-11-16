九合一懶人包／今起轉發民調最重罰500萬！　大選注意事項有哪些？

▲九合一大選進入倒數。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

九合一大選11月26日舉行，中選會強調，16日0時起至投票當天下午4時止，不得以任何方式，發布、散播與候選人或選舉有關之民調資料，違反最高可處以新台幣50萬以上500萬元以下罰鍰。另外，中選會也提醒投票日注意事項，呼籲選民注意，以免觸法。

根據公職人員選舉罷免法第53條第2項規定，政黨及任何人於投票日前10日起至投票時間截止前，不得以任何方式，發布有關候選人、被罷免人或選舉、罷免之民意調查資料，亦不得加以報導、散布、評論或引述。

至於投票當天，根據公職人員選舉罷免法第56條規定，政黨及任何人，不得於投票日從事競選、助選或罷免活動。

中選會也表示，民眾投票時，一定要記得攜帶身分證，並建議印章與投票通知單一同帶著前往投票；投票過程要注意禁止喧嚷、干擾或勸誘他人投票或不投票；請勿攜帶手機或具攝影功能的器材進入投票所，但已關閉電源的行動裝置，不在此限；禁止攜出或故意撕毀選票、修憲複決票。

▲中選會提醒投票注意事項。（圖／中選會提供，下同）

中選會指出，若有其他干擾、妨害或擾亂投票之行為，或有妨害選舉人、投票權人自由行使其投票權等不法行為，也會由檢警機關依刑法第142條及第147條等相關規定處理；同時，投票日當天投票所四周30公尺內，也不得有喧嚷、干擾、勸誘他人投票或不投票之行為。

此外，投票日當天若於投票所四周30公尺內外從事攝錄影或有其他監控選舉人、投票權人之行為，或於投票所四周30公尺內有喧嚷、干擾、勸誘他人投票或不投票等行為，仍會違反刑法妨害投票秩序罪、公職選罷法、公投法等規定。

針對防疫措施，中選會說明，尚未解除隔離之確診者不可外出投票，若民眾發現確診者外出投票，可向當地衛生主管機關檢舉，而由衛生主管機關依法處理；至於投開票所現場部分，不受理檢舉案件。