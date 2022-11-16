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兒童界蔡依林拚選戰！邀《里長女子圖鑑》6美女　跨區聯手集氣

▲兒童界蔡依林的泡芙姐姐施岱玲，投入參選新北市過田里里長。。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲兒童界蔡依林的泡芙姐姐施岱玲，投入參選新北市過田里里長。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者黃彥傑／台北報導

有著兒童界蔡依林封號的「泡芙姐姐」，在離開兒童台之後轉戰戲劇，2022年竟然宣布參選新北市過田里的里長，開始向其他里長請益，並且每天走訪行程拜票，還將2022選舉《里長女子圖鑑》的其他8名女候選人，找到其中6人並成立群組，還發起串聯全台各處美女里長候選人的錄影活動。

▲兒童界蔡依林的泡芙姐姐施岱玲，投入參選新北市過田里里長。。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲施岱玲有著甜美笑容，這次投入參選新北市過田里里長，不管被人抹黑或造謠，還是會堅持下去。（圖／記者黃彥傑翻攝）

施岱伶，36歲，曾經在兒童台擔任唱跳姐姐，但是在2022年卻突然投入里長選戰，將以無黨籍身分出選新北市三重區過田里里長，施也表示，選里長跟在兒童台不一樣，有時候還會被人抹黑或者是造謠，但施仍堅持選下去，也不斷的在里內奔走，堅持喊到目標是讓過田里的里民享有更多資源。

施岱伶指出，因為2022年許多「素人參選」，候選人年紀也較以往偏年輕化，而有媒體也推出2022選舉《里長女子圖鑑》，其中包括施岱玲、洪佳君、陳紫渝、王雪秋、李巧函、謝詩敏、鍾孟溱、黃鈺琪、洪佩琦、許雅晴、邱惠敏、高慧靜以及劉秋婕等13人。

施岱玲也聯繫上其中6名美女里長候選人，包括劉秋婕、李巧函、許雅晴、邱惠敏、高慧靜以及洪佳君，並且錄製影片集體打氣，希望能夠南北大串聯，「跨區聯手」主打口號「美好從小地方開始，改變由你+1」，也將多名女里長加入通訊軟體群組，一起研究選情互相幫忙並打氣。

▲兒童界蔡依林的泡芙姐姐施岱玲，投入參選新北市過田里里長。。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲施岱玲沒有顯赫的政治背景，只能勤走每個地方，爭取選民支持。（圖／記者黃彥傑翻攝）

施岱伶也表示，沒有顯赫的政治背景，且也不是政治家族出身，作為政治菜鳥，感受到年輕人要參與基層政治不容易，不過，還是希望能用不傳統方式選舉，不設立服務處，反而是透過雙腳，親自去拜訪里民，詳盡的告訴每個里民政見、理念，也獲得里民的大力支持，即使沒選上，過程中結交許多里內朋友，將會是一個美好的收穫以及回憶。

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