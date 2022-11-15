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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林鶴明：陳時中持續成長、蔣萬安維持基本盤、黃珊珊穩坐第三

▲▼陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／ETtoday資料照）

▲陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

今天是民調封關日，曾擔任柯市府幕僚的民進黨副秘書長林鶴明晚間發長文催票說，民進黨台北市長候選人陳時中民調持續成長，自10月初至今沒有停止；國民黨台北市長候選人蔣萬安始終維持基本盤，就連辭立委也沒有明顯助益；無黨籍台北市長候選人黃珊珊民調則是排名第三名，至今沒有產生任何衝動，最後關頭可能要出現猛藥才有機會。

林鶴明指出，今天封關民調滿天飛，還有那種假冒的臥底民調，他知道大家都很焦慮，所以他來幫忙解讀最後一次台北市的民調，因為民調還是看趨勢，絕對數字如果有人刻意操作都會失真，只有開票那天最準。

林鶴明並指出台北市長民調封關前的3大趨勢：第一，陳時中民調持續成長，自10月1日迄今沒有停止，凱道晚會後，綠營支持者凝聚，加強社群操作與最後催票行動，最後的北市大遊行訴求親子與中間選民，陳時中陣營展現持續加碼的能力，支持度會再繼續成長。

林鶴明表示，第二，蔣萬安民調從參選迄今從未大幅度成長，始終維持基本盤，雖然藍營不斷試圖想要邊緣化對手以及操作棄保，但很顯然的蔣萬安的支持度並未產生明顯的增幅，多次民調都在誤差範圍內擺盪，顯示蔣萬安無法創造強烈的催票效果，就連辭立委一事也顯然沒有明顯助益，這對於最後10天的選戰如何保溫，會是一個挑戰。

林鶴明指出，第三，黃珊珊在各家民調絕大多數都排第三名，參選迄今沒有產生衝勁，黃珊珊一直盡量維持自己的風格，但作為台北市長柯文哲繼任者的角色一直沒有出現執政紅利，反而多所擔憂被柯文哲快人快嘴的爭議牽拖，所以參選到現在，民調一直穩定維持第三，最後關頭是否還能有變化，可能要出現猛藥才有機會。

林鶴明說，各位陳時中的支持者，一定很焦慮，這是24年來，台北市最有機會再次政黨輪替的機會，前市長馬英九和郝龍斌16年任內，國民黨把台北市當提款機，城市進步有限，柯文哲8年，雖然白色力量企圖推倒藍綠高牆，但最後卻築起了白色巨塔，柯文哲施政滿意度更是連續3年吊車尾，台北市竟成為名存實亡的首都，請大家化焦慮為行動，努力幫陳時中拉票，只要多拉一票，價值就連城，台北市一定可以不一樣，10天後一定可以再次改變台北，改變台灣。

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