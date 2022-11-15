25歲AV女優人間蒸發！　官方急通知：找不到人

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25歲AV女優七瀨愛麗絲人間蒸發！　官方急通知：找不到人

▲AV女優七瀬愛麗絲突爆失聯，官方活動急取消。（圖／翻攝自推特／七瀬アリス）

▲AV女優七瀬愛麗絲突人間蒸發，官方活動急取消。（圖／翻攝自推特／七瀬アリス）

記者張鈜閔／綜合報導

日本AV界寒冬？知名AV女優七瀨愛麗絲(七瀬アリス)驚爆人間蒸發，不僅社群網站久久未更新，甚至無故缺席公開活動，官方還發文道歉「完全找不到人」，達人直言「這非常嚴重了」。

AV達人「一劍浣春秋」今（15日）在部落格「Play NO.1」發文指出，七瀨愛麗絲一周前就再也沒有登入twitter，主帳、小號、官方部落格以及IG通通都「無預警式」停止更新，甚至連2天前預計要參加的攝影會都無故缺席，搞到主辦單位在官方twitter上緊急宣布「找不到人」，原本預定17日要拍新片的行程也取消。

▲AV女優七瀬愛麗絲突失聯，活動官方發文：找不到人。（圖／翻攝自推特／七瀬アリス）

▲AV女優七瀬愛麗絲突失聯，活動官方發文：找不到人。（圖／翻攝自推特／七瀬アリス）

一劍浣春秋直言「這其實非常嚴重了」，認為七瀨愛麗絲可能「已經放棄了她的AV生涯」，他嘆說「最近好多女優出狀況」，不只是那種混得不好的C咖D咖會突然棄職不玩，像七瀨愛麗絲這種發展很好，儼然是社中一姐的好手也會無預警出狀況，現在就看她是否會出席20日的線上直播，但「我不覺得多個幾天就會發生奇蹟」。

▼七瀬愛麗絲發展順利，突然人間蒸發引發討論。（圖／翻攝自推特／七瀬アリス）

▲七瀬愛麗絲發展順利，突然人間蒸發引發討論。（圖／翻攝自推特／七瀬アリス）

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