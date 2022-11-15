「228公分跳繩」插入陰莖！奇葩男爽一下後卡膀胱...醫見X光驚呆

▲200多公分細長的繩子，居然在這名男子的膀胱內緊緊纏繞著。（圖／翻攝自@InsiderNewsKe推特）

圖文／CTWANT

泌尿科是醫院裡最獵奇的診療室，醫生經常能從隱秘又狹細的泌尿系統裡取出各種奇怪的東西，像是鋼珠、髮夾算「司空見慣」。未料近日居然有一名79歲的日本男子，將一根90英寸（228.6公分）長的跳繩插入陰莖，甚至卡在他的膀胱，專家直呼，這是他20年職涯中聽過最極端的個案之一。

根據《每日郵報》報導，這起事件發生在位於東京以北100公里的壬生町（Mibu），當地的醫科大學專家所公布的這份醫療病例報告指出，這名長者最初是因排尿困難。據他表示，排尿時感到疼痛或燒灼感而就診，當醫護人員使用超音波對他的膀胱進行掃描檢查時，發現男子膀胱內有一個「帶有陰影的大物體」，透過X光檢查顯示，這個物體「像電線一樣盤繞」。隨後這名男子向醫生坦承，他在陰莖的尿道中插入了一根跳繩。

從醫師公布的超音波掃描結果可見，200多公分細長的繩子居然在這名男子的膀胱內緊緊纏繞著，當下醫護人員無法將它取出，最後不得不切開男子膀胱，透過手術將跳繩取出。

▲此病例被發表在《泌尿外科病例報告》（Urology Case Reports）期刊。（圖／翻攝自@InsiderNewsKe推特）

傳統上，醫師可以透過鉗子來取出異物，然而，插入膀胱的繩子或電線類物品會在膀胱收縮時捲起，因此，對線狀異物需要特別小心。醫護人員因此利用詳細掃描得到了檢查結果，並創建纏繞繩子的3D電腦模型，以確定最佳的取出方法。

根據泌尿科教授木島俊樹（Toshiki Kijima）)表示，醫護人員進行了CT掃描，以確定如何取出繩子。他說，隨後他們用電腦程式對繩子進行3D重建，結果顯示繩子纏得太緊，無法從尿道拉出來，因為當膀胱收縮時，繩子就被纏住，會收縮是因為膀胱排出儲存的尿液後的自然過程，木島教授說，「考慮到繩子的長度和它與膀胱的糾纏，經尿道取出是很困難的。」

醫護人員最後透過通過手術直接從男子腹部試圖取出繩子，果然繩子從膀胱中順利取出。據瞭解，通過這種方式將纏繞繩子從陰莖中取出，同時也避免了潛在的尿道或膀胱損傷。

這名男子後來完全康復了，沒有因植入或手術本身產生任何併發症。這個病例報告同時也發表在《泌尿學病例報告》雜誌上，但醫護人員沒有說明這名男子是否解釋他這奇特行為的原因，只能說這名老翁幸運撿回一條命，但有些事情還是別去嘗試。

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