　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拜習G20座車大比拚　美國「野獸」對上「紅旗N701」防彈車隊亮點曝

▲▼拜習會,美國總統拜登,中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲美國總統拜登與中國國家主席習近平14日會談前合影。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國總統拜登與中國國家主席習近平14日在印尼峇里島G20峰會前舉行會晤，兩國皆在會後發表友好聲明。根據「CNN印尼」與當地媒體報導，這次美、中領導人都自行準備了「元首車隊」，拜登搭乘的是美國總統的加長型凱迪拉克座車「野獸」（The Beast），習近平則是搭乘7月才初亮相的「紅旗N701」座車。

▲▼拜登13日晚間搭乘專機飛抵峇里島後坐上「野獸」總統座車。（圖／路透）

▲拜登為出席G20峰會，搭乘空軍一號飛機抵達峇里島後，坐上「野獸」總統座車。（圖／路透）

拜登13日晚間搭乘專機飛抵峇里島後，他與過去出訪的美國總統一樣都自帶「野獸大車隊」，他搭乘的「野獸」總統座車車長約5.4公尺，據信重達8到10噸，擁有20公分厚的裝甲鋼板與車底板，能防止炸彈攻擊，約12公分厚的車窗足以抵擋.44麥格農子彈，車門把手可通電來預防不速之客，甚至傳聞可以創造密閉環境，抵禦生化武器襲擊。

▲▼美國總統拜登、「野獸」總統專用座車、2022年6月28日西班牙馬德里北約峰會。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登2022年6月28日前往西班牙馬德里參加北約峰會時，也搭乘「野獸」座車。（圖／達志影像／美聯社）

不僅如此，「野獸」還配備高級電子通訊設備可以直接與車隊中的其他輛車，或是副總統以及五角大廈聯繫，裡頭隨時攜帶與總統血型相符的備用血袋與供氧設備，包含總統在內可容納7人乘坐。

然而，習近平這次也仿效美國，自行準備了「元首大車隊」。據CNN報導，中國為了G20峰會派遣2輛「紅旗N701」豪華座車抵達印尼，不同於前一代專用座車「紅旗L5」圓形大燈的老車外觀，N701車頭兩側採用流線型大燈，中央水箱罩為巨大的方型格柵設計，引擎蓋上嵌入代表「紅旗轎車」的標誌。

「紅旗轎車」為中國一汽集團旗下的豪車品牌，一直都是中共閱兵禮賓車，部分官員用車也從奧迪改搭紅旗。習近平搭乘的N701今年7月在香港首次亮相，車長推測約5.5公尺，據信搭載了V8或V12引擎，生產規模為10年出廠50台，目前稱呼的N701只是專案代號，真正的車型名稱和車輛規格細節仍未可知，但由於是元首座車，應是具備了防彈防砲的高級安全防護功能。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►「台中日光溫泉會館」雙人4399元！一泊二食＋爽泡湯

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
兄弟二連霸封王遊行路線出爐　12月有彩蛋驚喜
台中女左眼奇癢　就醫檢查驚見眼瞼「塞滿寄生蟲蠕動」
正妹嫁大12歲舅舅　「8年生3孩」現況曝光
2年前才靠比特幣大賺　FTX破產「他慘賠3年薪水」崩潰
防疫雙險已賠付金額曝！每2人就有1人理賠
最新北市封關民調！蔣萬安36%領先　陳時中、黃珊珊僅差「1%
周末冷空氣抵台　北台灣「高溫下跌7度」雨區曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

澤倫斯基G20致詞故意說「親愛的G19」　拒絕俄羅斯的核威脅

中韓峰會結束！習近平、尹錫悅會談時間僅10分鐘　強調中韓緊密合作

加州州長妻「遭淫魔製片性侵」　出庭淚揭17年傷痛：就像充氣娃娃

「228公分跳繩」插入陰莖！奇葩男爽一下後卡膀胱...醫見X光驚呆

「女版川普」落選亞利桑那州長　民主黨取得重要勝利

普丁按摩師倉皇出逃白俄！兒4天後神秘暴斃　手握超多克宮把柄

拜習G20座車大比拚　美國「野獸」對上「紅旗N701」防彈車隊亮點曝

京畿道知事男秘書涉偷拍　潛入道廳女廁「慘被發現」

25歲AV女優人間蒸發！　官方急通知：找不到人

英神秘藝術家力挺烏克蘭！　班克西曝光「廢墟塗鴉」網友超感動

賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」

3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

哈士奇嗨見乾爹飛撲塞奶　阿嬤被晾一旁切心巴蕊！

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

最凶猛的「百香果綠茶」 店員擰開瓶蓋突大爆炸

黑幫屁孩聽槍聲嚇抱胸跳　下秒腿吃子彈躺地翻滾！

聽嬤道別「約定來世再見」　離世愛犬突流淚展感人靈性

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

柴犬換毛期「綿羊是你？」　寵物美容每梳一下全是毛

澤倫斯基G20致詞故意說「親愛的G19」　拒絕俄羅斯的核威脅

中韓峰會結束！習近平、尹錫悅會談時間僅10分鐘　強調中韓緊密合作

加州州長妻「遭淫魔製片性侵」　出庭淚揭17年傷痛：就像充氣娃娃

「228公分跳繩」插入陰莖！奇葩男爽一下後卡膀胱...醫見X光驚呆

「女版川普」落選亞利桑那州長　民主黨取得重要勝利

普丁按摩師倉皇出逃白俄！兒4天後神秘暴斃　手握超多克宮把柄

拜習G20座車大比拚　美國「野獸」對上「紅旗N701」防彈車隊亮點曝

京畿道知事男秘書涉偷拍　潛入道廳女廁「慘被發現」

25歲AV女優人間蒸發！　官方急通知：找不到人

英神秘藝術家力挺烏克蘭！　班克西曝光「廢墟塗鴉」網友超感動

穿瑜伽褲上班！老闆狂罵3小時「再提1要求」　妹子傻眼了

台中政見會／素人市長候選人戴耳塞進場　「幸運小物是我本人」

澤倫斯基G20致詞故意說「親愛的G19」　拒絕俄羅斯的核威脅

新片主角比周潤發還大牌！　名導張婉婷被慘罵：把我當殺父仇人

男團ALL IN 5帥洩性感腹肌！　他挑戰細肩帶被虧「金剛芭比」

政見發表大酸陳時中！　蔣萬安：我沒時間在餐會上喝醉

41歲孫淑媚鬆口不婚！「找療養院ING」一直很想退休

吳尊12歲女暴風抽高　「身高直逼爸爸」合照網看呆：170cm嗎

兄弟二連霸20日封王遊行路線出爐　12月有彩蛋驚喜

元智大學學生洗車接力賽　單日共洗311車...募11萬善款

甜美棒球女孩球速98公里　 文大練球畫面鄉民狂讚！

國際熱門新聞

女與男友私奔　父敲門驚見被分屍35塊

海灘「沖來3屍」遊客超淡定　穿比基尼繼續玩

AV女優人間蒸發！官方：找不到人

女大生在家遭闖入性侵　私處大出血慘死

擊落「馬航MH17」奪298命　4嫌判決將出爐

學生發現在他座位拍A片　女師爆下海原因

亞馬遜傳將裁1萬名員工　本周實施

網美吃蝙蝠：口感像老鼠！　被逮捕了

拜登：北京無立即犯台意圖　沒必要新冷戰

身價3.84兆！　貝佐斯宣布：將捐出大部分身家

拜習會涉台內容曝　美國：反對中國對台侵略行動

美制裁俄軍事供應鏈　台灣銳元科技在列

2歲兒忘車上　父9小時後才發現陳屍後座

拜登：未見中國有立即入侵台灣企圖

更多熱門

相關新聞

美中求和求穩　雙方核心歧見待解

美中求和求穩　雙方核心歧見待解

拜習會在14日下午舉行，這是拜登在2020年當選總統之後，首次與習近平面對面，當然是歷史性的一頁。全球都在關心的是兩人究竟談出什麼？

澤倫斯基喊話G20：是時候結束俄烏戰爭

澤倫斯基喊話G20：是時候結束俄烏戰爭

藍營守住參院　紅營面臨路線之爭

藍營守住參院　紅營面臨路線之爭

美澳日韓會談關注台海和平　外交部：這已是民主國家高度共識

美澳日韓會談關注台海和平　外交部：這已是民主國家高度共識

習拜會中美隨行官員身份曝 劉鶴接班人何立峰「實習」對話磋商

習拜會中美隨行官員身份曝 劉鶴接班人何立峰「實習」對話磋商

關鍵字：

習近平拜登野獸總統座車防彈車隊G20

讀者迴響

熱門新聞

炎亞綸驚喜發文「我們結婚了」

快訊／AD降臨PLG新北國王！

被誦經師拉進死角！葬儀社女員工「求救Siri」成功逃跑

即／嘉義好市多驚傳命案　男子倒車道出口亡

老牌LED廠新世紀　宣布破產

60歲許效舜「主持費遭砍半」！10年節目慘停播

男友床戰一脫褲「她1秒嚇到滅火」！何妤玟1句話超傷

館長合體魔獸！曬經典pose「變小隻馬」

叫床聲太大！警方「聽聲辨位」破獲全裸淫窟

男同學玩碟仙「結局超毛」　師父：還在水裡

即／桃市里長候選人突過世！

陳建州宣布PLG重大決定

女與男友私奔　父敲門驚見被分屍35塊

「一戴套秒軟」網尷尬＋1！醫羞吐3原因

FTX倒閉「1200萬秒蒸發」！他打不開APP急哭

更多

最夯影音

更多
賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」

賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」
3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍

3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

哈士奇嗨見乾爹飛撲塞奶　阿嬤被晾一旁切心巴蕊！

哈士奇嗨見乾爹飛撲塞奶　阿嬤被晾一旁切心巴蕊！

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面