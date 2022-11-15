拜習G20座車大比拚　美國「野獸」對上「紅旗N701」防彈車隊亮點曝

▲美國總統拜登與中國國家主席習近平14日會談前合影。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國總統拜登與中國國家主席習近平14日在印尼峇里島G20峰會前舉行會晤，兩國皆在會後發表友好聲明。根據「CNN印尼」與當地媒體報導，這次美、中領導人都自行準備了「元首車隊」，拜登搭乘的是美國總統的加長型凱迪拉克座車「野獸」（The Beast），習近平則是搭乘7月才初亮相的「紅旗N701」座車。

▲拜登為出席G20峰會，搭乘空軍一號飛機抵達峇里島後，坐上「野獸」總統座車。（圖／路透）

拜登13日晚間搭乘專機飛抵峇里島後，他與過去出訪的美國總統一樣都自帶「野獸大車隊」，他搭乘的「野獸」總統座車車長約5.4公尺，據信重達8到10噸，擁有20公分厚的裝甲鋼板與車底板，能防止炸彈攻擊，約12公分厚的車窗足以抵擋.44麥格農子彈，車門把手可通電來預防不速之客，甚至傳聞可以創造密閉環境，抵禦生化武器襲擊。

▲拜登2022年6月28日前往西班牙馬德里參加北約峰會時，也搭乘「野獸」座車。（圖／達志影像／美聯社）

不僅如此，「野獸」還配備高級電子通訊設備可以直接與車隊中的其他輛車，或是副總統以及五角大廈聯繫，裡頭隨時攜帶與總統血型相符的備用血袋與供氧設備，包含總統在內可容納7人乘坐。

Biden Gunakan The Beast, Xi Jinping Bawa Hongqi N701 ke KTT G20 Bali https://t.co/ahhJnW9wM7 — CNN Indonesia (@CNNIndonesia) November 14, 2022

然而，習近平這次也仿效美國，自行準備了「元首大車隊」。據CNN報導，中國為了G20峰會派遣2輛「紅旗N701」豪華座車抵達印尼，不同於前一代專用座車「紅旗L5」圓形大燈的老車外觀，N701車頭兩側採用流線型大燈，中央水箱罩為巨大的方型格柵設計，引擎蓋上嵌入代表「紅旗轎車」的標誌。

15.58 #LiputanSONORA - Presiden China, Xi Jinping, tiba di Bali menggunakan pesawat kepresidenan Air China,untuk mengikuti KTT G20. Xi Jinping menumpang mobil berkode Hongqi N701 atau mobil kenegaraan & keluar dari Terminal VVIP Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali pkl 15:26 Wita. pic.twitter.com/UhRL5IhE1t — Radio Sonora Jakarta (@SonoraFM92) November 14, 2022

「紅旗轎車」為中國一汽集團旗下的豪車品牌，一直都是中共閱兵禮賓車，部分官員用車也從奧迪改搭紅旗。習近平搭乘的N701今年7月在香港首次亮相，車長推測約5.5公尺，據信搭載了V8或V12引擎，生產規模為10年出廠50台，目前稱呼的N701只是專案代號，真正的車型名稱和車輛規格細節仍未可知，但由於是元首座車，應是具備了防彈防砲的高級安全防護功能。

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