聯合國大會94：14通過決議　要求俄羅斯賠償烏克蘭

▲ 聯合國大會通過決議，要求俄羅斯賠償烏克蘭戰爭損失。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

聯合國大會通過決議，要求俄羅斯為非法入侵烏克蘭的行為負責，針對因烏俄戰爭導致的人員、財產損失進行賠償。193個成員國中，僅有94個國家贊成這項決議，是目前烏克蘭相關決議案中票數最低的。

據CBC報導，聯合國大會14日通過決議，要俄羅斯向烏克蘭支付賠款。這項決議由烏克蘭、加拿大、荷蘭和瓜地馬拉，與其他數十個國家共同提出。在193個成員國中，有94票贊成、14票反對、73票棄權，是聯合國大會過去與烏克蘭相關的5項決議案中支持度最低的。其中，投反對票的國家包括俄羅斯、中國、伊朗、古巴等。

在投票進行前，烏克蘭駐聯合國大使基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）表示，「是時候追究俄羅斯的責任了」，並列舉自2月24日以來俄羅斯對烏克蘭造成的迫害，包括對城市和村莊各項公用設施進行轟炸和砲擊，以及俄羅斯人在烏克蘭領土犯下的各種暴行。

他建議各國與烏克蘭合作建立「國際登記冊」，紀錄俄羅斯對烏克蘭造成的損害，並由國際社會管理、監督該機制。

對此，俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vasily Nebenzya）則嚴正表示，該協議在法律上是無效的，西方國家盡其所能營造合法假象，為搶劫俄羅斯的行為作掩護。