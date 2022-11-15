川普昔日副手也不挺！　彭斯鬆口參選2024：美國有更好的選擇

▲美國前副總統彭斯（Mike Pence）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國前副總統彭斯（Mike Pence）一直都是共和黨下一任總統熱門人選，而他受訪時也鬆口表達可能參選，更直言，美國的未來應該有比前總統川普（Donald Trump）更好的選擇。

彭斯日前接受ABC訪問，當主持人問及，是否覺得自己能在下一屆選舉中擊敗川普時，他表示，「這是別人說的，我們要決定是否測試這個說法。」主持人接著問道，是否認為川普應該再次擔任總統，彭斯就表示，「我認為這取決於美國人民，但我想我們將來應該會有更好的選擇。」

彭斯說，「這個國家的人一旦不談政治，就會相處得很好，我認為他們希望看到領導人也擁有相同的憐憫、慷慨精神，我認為在未來的日子裡，會有更好的選擇，對我和我的家人來說，我們會考慮在其中要扮演什麼角色。」

現年63歲的彭斯曾在2017年至2021年擔任川普的副手，而川普預計在美國時間15日宣布參選2024，而彭斯也被認為是下任總統的熱門人選。彭斯對於是否投入共和黨初選始終未正面表態，CNN指出，因為他在初選時需要川普的支持者，現階段任何形式的「表態」都有可能遭到強烈反對。

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