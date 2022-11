破門發現16歲少女全裸倒床上「喪失前晚記憶」　警逮捕5男到案

▲警接獲報案,發現2名昏迷裸女。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

西班牙警方近來在當地度假勝地一棟房子中,發現來自英國的16歲少女與來自立陶宛的20歲女子全身赤裸,意識十分模糊,還找到包含砍刀、手槍等多樣武器,目前已將2女送醫,並將5名涉案男子逮捕。

事件發生在太陽海岸(Costa del Sol)馬貝拉市(Marbella)附近高檔度假地點巴努斯港(Puerto Banús),警方13日凌晨5時接到16歲少女的女性朋友報案。報案者表示,她和少女通話時,朋友正在哭而且很痛苦,對方和一群持有武器的男人在一起,後來電話就突然掛斷。

警方前往現場調查,發現16歲少女與另一名20歲女子全身赤裸,身上只有一條毯子,將2人救出後緊急送醫。少女表示,她不太記得前一晚發生什麼事,只記得自己原本在一家夜店,後來被2名男子帶上車。另外一名受害女子的情況也差不多,也只記得自己原本在夜店,後來上車要去另外一間酒吧,之後的事情就沒有印象。

警方目前已逮捕5名涉案男子,分別來自英國、愛爾蘭、摩洛哥與芬蘭等國,其中1人是未成年者。警方到場時,3名男子立即跳窗逃跑,導致1人腳踝受傷,另外2人則在房內被捕,詳細案情仍待調查中,尚不清楚2名女子是否相識。

https://t.co/5OoMUXAm7K

British girl, 16, is rescued from Marbella house where she was found naked after leaving nightclub with group of men: Five males including a Brit are arrested after she called for help https://t.co/4EeLCLt03O pic.twitter.com/pP7vCFKc65