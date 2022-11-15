買星巴克超夯冷水杯！她一開蓋崩潰「像去角質」　照片曝光網笑翻

▲原PO買了星巴克的冷水杯。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者朱祖儀／綜合報導

星巴克不只飲品深受顧客喜愛，每每推出周邊商品，也經常吸引粉絲搶購。但一名女網友抱怨，先前買了一款紫色的冷水杯，每次使用都像在「去角質」，覺得相當無奈，也PO出手被刺出痕跡的照片。不少網友看到後紛紛笑翻，建議「直接當按摩器好了」。

一名網友在臉書「爆怨公社」發文表示，先前在星巴克買了一款紫色冷水杯，不過每次打開蓋子的時候，都會有種去角質的感覺，或是感覺自己在練詭異的武功。

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原來那個杯子造型非常特別，杯壁和一般的杯子不同，是做特別的尖刺突起設計，就像榴槤一樣，因此也有「榴槤杯」或「刺刺杯」的別稱，先前也有推出不同顏色。不過也因為這款特殊設計，想要打開杯子時手都會覺得刺刺的，原PO上傳的照片也看到，她的手指被杯身刺出凹凹凸凸的痕跡。

▲原PO的手被刺出痕跡。（圖／翻攝自爆怨公社）

不少網友看到後紛紛表示，「同理可證，好看不等於實用」、「看起來好痛」、「為什麼要買一個這樣的杯子折磨自己」、「你馬上幫我滅火欸，最近剛看到喜歡的配色」、「之前看到很想買欸」、「我覺得是促進手部血液循環，一種健康步道的概念」。

還有人笑說，「再買一個，變成了腳底按摩器」、「感覺可以拿來磨薑泥蒜泥」、「我也有這個杯杯，超重的，我覺得也能拿來健身」、「太好了！我阿母想要去刮痧，這下應該不用去了，買一個來隨時都能刮」、「遇到變態可秒變兇器，讚啦」，不過也有人認為，「只有我覺得摸那個凹凸感很療癒嗎」。