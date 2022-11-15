巨蟒當圍巾！男下秒遭「勒頸20分鐘」甩不掉...當場倒地不醒

圖文／CTWANT

有些人在酒醉的時候，總是會做出一些十分驚悚的事情，讓旁人看的是目瞪口呆。近期印度就有一名酒醉男子，竟然把路邊的大蟒蛇掛在自己的脖子上，結果下一秒，男子馬上被蟒蛇直接勒暈，倒在溪水中。

根據《紐約郵報》報導指出，這起事件發生在印度賈坎德邦，一對父子正在溪邊喝酒邊釣魚，其中酒醉的父親在附近看到一條大蟒蛇，竟然就直接將蟒蛇抓起來，放在自己的脖子上當作圍巾。

▲蟒蛇一下子就將男子勒到無法呼吸。（圖／翻攝自YouTube）

沒想到受到驚嚇的蟒蛇，就直接蜷曲自己的身體，不斷收緊的身軀也讓酒醉的男子難以呼吸，最後直接當場倒在溪水之中。如此意外，也嚇得旁邊的兒子與其他釣友趕過來搶救。

報導中指出，在經歷20分鐘的拉鋸戰之後，眾人終於把大蟒蛇從父親身上移開，而好在，這名酒醉的父親除了短暫的窒息外，僅受到一些輕傷，隨後被送往村裡治療，目前不清楚蟒蛇下場如何。

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