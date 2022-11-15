「女版川普」落選亞利桑那州長　民主黨取得重要勝利

▲ 民主黨霍布斯（Katie Hobbs，左）擊敗共和黨雷克（Kari Lake，右），成為亞利桑那州新一任州長。（組圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

美國期中選舉近日正如火如荼地進行，共和黨表現卻不如預期。民主黨霍布斯（Katie Hobbs）在州長選舉中擊敗共和黨號稱「女版川普」的雷克（Kari Lake），將接替任職滿兩屆的杜席（Doug Ducey）成為新一任亞利桑那州長。

《美聯社》報導，民主黨候選人霍布斯以126萬5331票，擊敗共和黨候選人雷克（Kari Lake），粉碎了共和黨「紅色浪潮」的希望。亞利桑那州是關鍵搖擺州，預計將在2024年總統大選發揮舉足輕重的作用，兩位候選人選前民調就不相上下，成為期中選舉備受關注的焦點之一。

共和黨候選人雷克是前總統川普的狂粉，甚至有女版川普的稱號，她堅信川普聲稱2020年大選結果被操縱的說法，更誓言如果當選就要禁止亞利桑那州郵寄選票。

Arizonans know BS when they see it. — Kari Lake (@KariLake) November 15, 2022

14日晚間選舉結果公布後，雷克沒有立即承認敗選，而是在推特發文表示，「亞利桑那人一看就知道他們在胡說八道」，對選舉結果提出質疑。

霍布斯則在選舉結果公布後，發布聲明表示，很榮幸能成為亞利桑那州下一任州長，並對沒有把票投給她的選民喊話，「我會繼續為了你們努力，我相信即使在這個政治分裂的時刻，也有更多東西能將我們連繫在一起。」