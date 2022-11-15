G20通膨烏俄成首要議題　路透曝聯合聲明喬攏了「同聲譴責核武」

▲G20峰會在印尼峇里島登場。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

二十大工業國集團（G20）峰會15日在峇里島登場，烏俄戰爭及全球通膨飆升成為首要議題。先前有外交消息人士透露，會後聯合公報恐怕難產，因為各國在諸多議題上意見分歧、難以達成共識。《路透社》取得聯合公報草稿指出，G20領袖將共同譴責「以任何方式使用或威脅使用核武」，但仍有待各國領袖確認及同意。

此前，G20部長會議未發聯合公報，因為俄羅斯和他國在措辭上無法達成共識，包括如何描述烏克蘭戰爭。G20峰會主辦國印尼擔心這次聯合公報也難產，總統佐科威（Joko Widodo）轉而推動領袖各自發表聲明。如今除了《路透社》報導，歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）也透露，官員們已對公報內容達成共識，而且是「正向的」。

▲烏俄戰爭成為G20首要議題。（圖／達志影像／美聯社）



G20成員占全球國內生產毛額（GDP）逾80%、國際貿易75%及全球人口60%，但各國對於烏俄戰爭存在深刻分歧。消息人士爆料，部分西方國家呼籲抵制峰會、撤回對俄羅斯總統普丁的邀請，卻遭印尼拒絕。儘管如此，莫斯科表示普丁太忙無法出席，改派外交部長拉夫洛夫（Sergei Lavrov），而烏克蘭總統澤倫斯基則在峰會上發表視訊演說。

印尼總統佐科威在會前表示，「我們別無選擇，必須合作以拯救世界。G20必須成為包容性經濟復甦的催化劑。我們不應該把世界分割成好幾個部分，也絕不能讓世界陷入另一場冷戰。」

▲拜登上任以後，與習近平在G20上首度會面。（圖／路透）



值得注意的是，美國總統拜登、中國國家主席習近平在會前舉行3小時雙邊會談，誓言儘管仍有諸多分歧，但會更頻繁溝通。這是拜登上任後2人首度面對面談話，也被視為2大強權關係改善的正面跡象。

烏俄戰爭導致俄羅斯和西方國家關係惡化，而北京立場也備受關注。中國官媒報導，習近平15日和法國總統馬克宏會面時表示，中國主張烏克蘭停火並展開和談。接下來，他還會與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）、南韓總統尹錫悅、日本首相岸田文雄會晤，試圖減少與美國及其盟友的摩擦。北京人民大學國際關係教授時殷弘表示，「這並非決定性的，但已朝著試圖減少分歧邁出重要一步。」