拜習會「真正考驗」還在後頭　分析：未來6個月至1年是關鍵

▲拜登與習近平14日舉行面對面會晤，全球關注。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

拜習會14日落幕，分析指出，美中兩大超級強國的緊張關係有所降溫，取得2項重要成果，但長期下來仍將碰撞不斷。專家認為，這場會面的真正考驗不是當天，而是在接下來6至12個月的發展，到時候就能知道問題是得到控制還是惡化。

美國總統拜登與中國國家主席習近平在印尼峇里島G20峰會登場前夕，舉行面對面實體會晤，受到全球矚目。CNN白宮記者柯林森（Stephen Collinson）撰文表示，拜習會取得兩大重要成果，一是俄羅斯不得在烏克蘭使用核武，二是兩國同意恢復氣候談判。期間，拜登也向習近平表示，北京也有義務緩和北韓破壞穩定的飛彈及核試行動。

雙方會後各自發布的公開聲明也指向一個基本共識，也就是均意識到兩國競爭關鍵性質，且雙方都希望確保這不會演變成戰爭。如今美中正朝重啟更多定期對話的方向邁進，美國國務卿有望明年出訪中國。

不過紐約時報指出，儘管拜登與習近平熱情打招呼，在鏡頭前笑著握手，但兩人友好的交流僅代表著解決一系列棘手爭端的起點。

前白宮國家安全會議亞洲事務資深主任麥艾文（Evan S. Medeiros）認為，儘管拜習兩人出於不同原因，但都是為了爭取時間、緩和緊張情勢出席會議，「這次會面的真正考驗不在當天，而是在未來6至12個月，屆時我們就能看到問題是否得到控制或是惡化」。

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