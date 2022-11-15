北韓射彈該怎辦？美前官員分析：華府恐「追加部署薩德」施壓中國

▲美軍核動力航母雷根號部署F/A-18黃蜂式戰鬥攻擊機、E-2空中預警機、EA-18G咆哮者電子作戰機等90架軍機以及5000名人員，被稱為是「行走的軍事基地」（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

面對今年北韓（朝鮮）大幅度提高軍事挑釁頻率、增加核武導彈威脅，甚至恐將隨時進行第7次核試驗，北韓成為G20峰會與拜習會的談論焦點。先前美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）透露，美國將會藉北韓議題向中國施壓，表示若北京未能積極發揮影響力，則美國不得不強化駐東北亞軍事力量。

如今，美國一些前官員紛紛推測，美國最有可能拿來威逼中國配合推動北韓無核化的手段是追加部署在韓半島的薩德系統（THAAD，終端高空防禦飛彈系統），因為追加部署中國最為芥蒂的薩德系統，最能觸碰北京當局的敏感神經。

根據《自由亞洲電台》（RFA），先前蘇利文在空軍一號專機上召開簡報會議，曾暗示美國會就北韓議題向中國施壓，「若北韓仍走相同道路，則美國不得不強化在地區（東北亞）駐屯的軍事安全力量。中國在遏阻北韓最壞行動上扮演建設性角色，同時也能符合中國的利害關係」；對此，前美國白宮國安會亞太資深主任韋德寧（Dennis Wilder）推測，美國有可能透過追加部署薩德，實現強化駐軍軍事力量。

韋德寧表示，「北韓彈道飛彈威脅日漸升級，追加部署薩德系統是較為合理的舉措。若北韓真的開始部署戰術核武，則美國可能會在南韓重新部署B-1B戰略轟炸機，同時與南韓、日本強化核武準備態勢相關討論。」

▲拜登就北韓核武威脅議題向中國施壓。（圖／路透）

曾於歐巴馬政府時期擔任美國白宮大規模殺傷性武器協調員薩默爾（Gary Samore）則表示，「北韓若持續研發導彈與核武力量，則美國恐將追加部署中國最不樂見的薩德系統，強化飛彈防禦能力。同時，美日韓海軍強化海上彈道飛彈防禦系統、展開更多場聯合軍事訓練，以及美國戰略資產更加頻繁部署在南韓與日本，也是美國強化地區駐軍的方法。」

美國陸軍退役上將、前韓美聯合軍司令布魯克斯（Vincent Brooks）認為，「美國也可能在韓半島更加頻繁、且更長時間部署航空母艦或戰略轟炸機等戰略資產，或是追加部署美國陸軍與海軍陸戰隊。」

韋德寧分析，「東北亞軍事緊張情勢升溫不符合中國的利益，，因此中國一旦受到美方在軍事上的施壓，可能會進而出面敦促北韓最高領導人金正恩。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》