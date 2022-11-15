陳時中募款近億很多嗎？　兩次首都選舉比一比「這人透支最多」

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中15日宣布，由於其政治獻金募款已達新台幣9870萬5500元，總筆數為1萬1795筆，超過9成都是小額捐款，因數額已經滿足支出所需，今天晚間將關閉政治獻金專戶，引發熱議。比較過去兩次台北市長選舉，台北市長柯文哲2014年參選時申報政治獻金收入約1.39億元，國民黨候選人連勝文1.1億元，2018年柯文哲收入約4405萬元，國民黨候選人丁守中6834萬元，民進黨候選人姚文智5637萬元，且所有人的支出皆大於收入，又以連勝文透支逾3169萬元最多。

▲陳時中上午出席「感謝支持，陳時中小額募款」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

回顧過去兩次台北市長選舉，2014年民進黨禮讓以無黨籍參選的柯文哲，對戰國民黨提名的連勝文，根據監察院公布的地方公職人員選舉政治獻金會計報告書，當年連勝文政治獻金總收入合計1億1000萬餘元，包括逾5600萬元的營利事業捐贈，近2800萬元的個人捐贈，2500萬元的政黨捐贈，總支出為1億4170萬4522元，其中宣傳費用高達1億元，人事費用支出約1750萬元，收支結存金額為負3169萬5332元。

柯文哲方面，2014年台北市長選舉，其申報政治獻金總收入1億3982萬餘元，包括高達1億1500萬元的個人捐贈，1432萬4822元的匿名捐贈，以及約860萬元營利事業捐贈，總支出為1億4236萬2984元，包括近6500萬元的宣傳費用，以及3334萬元的人事費用，收支結存金額為負253萬7103元。

▲2014年台北市長選舉，柯文哲（左）與連勝文（右）。（圖／合成圖）

至於2018年台北市長選舉，柯文哲以無黨籍尋求連任，對戰國民黨提名的丁守中，以及民進黨提名的姚文智，根據監察院公布的政治獻金資料，柯文哲該年度總收入4405萬3640元，包括逾4286萬元的個人捐贈，總支出5588萬4781元，其中以2711萬餘元宣傳費用最多，1213萬餘元集會支出次之，以及1210萬餘元人事費用，結算透支1183萬1141元。

丁守中方面，其總收入為6834萬3949元，包括逾4311萬元的個人捐贈，與2422萬元的營利事業捐贈，總支出7249萬4357元，以4552萬餘元宣傳費用最多，740萬餘元人事費用次之，結算透支415萬408元；姚文智收入5637萬8893元，個人捐贈收入約3258萬餘元最多，亦有1467萬多元營利事業捐贈，支出7072萬470元，包括宣傳費用4451萬餘元，1089萬餘元集會支出，779萬元人事費用，結算為透支1434萬1577元。

▲2018年台北市長選舉，姚文智（左）、柯文哲（中）與丁守中（右）。（圖／合成圖）