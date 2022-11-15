趙怡翔：蔣萬安所謂矽谷經驗　協助中企「借殼上市」

▲綠營連日質疑蔣萬安的矽谷經驗。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安日前打出「矽谷經驗」，以新創產業律師經驗為例，強調要將台北打造為未來科技大城。不過，民進黨台北市議員候選人、「口譯哥」趙怡翔15日再度質疑，蔣萬安當年所屬事務所多數涉及處理「借殼上市」的反併購案，相關中資企業曾被控詐欺，「蔣萬安不是說美國人都不擔心民進黨擔心什麼？看來美國人確實很擔心，還有提告。」

趙怡翔指出，蔣萬安涉及過的中資企業，曾被控詐欺美國股民，難道這就是蔣萬安所謂的矽谷經驗？這幾天下來，他不斷研究蔣萬安當年所屬事務所The Crone Law Group參與的中國募資案，才終於看懂，原來他們處理的項目多數涉及「借殼上市」的反併購案，是不尋常的商業行為。

趙怡翔表示，在美國，中國企業的「借殼上市」案爭議很大，包括有一部命名為《中國大騙局》的紀錄片就強調，2008年金融危機後正是中國「借殼上市」的高峰期，企業利用美國政府當年較鬆散的監督環境，快速上市美國股市，並在獲利後退市，讓美國股民損失數10億美元。

趙怡翔細數，「借殼上市」就是蔣萬安事務所曾參與的工作，包括在2009年至2011年當中，The Crone Law Group推動了7件中國企業「借殼上市」或募資案，但在短短幾年內，這些公司多數不是被強制下市，就是被註銷公司登記；包括其中一間所代理的中國企業、東北石油控股公司，還被美國證券交易委員會提告，涉嫌在2009年上市後短短3年內，負責人挪用5900萬美元公款，導致美國投資人巨額損失，另一間中國西藍天然氣公司的總裁，也是一樣被告，涉嫌將1400萬美元公款借給家人使用。

趙怡翔表示，此外，還有中國康太仙人掌生物科技公司，這是蔣萬安成立萬澤法務事務所後繼續服務的對象，但在2014年這間公司突然被強制註銷公司登記，原因是多年來未符合美國政府的相關通報要求，所以簡單說，蔣萬安擔任律師期間，他所屬事務所服務不僅是中國企業，還是特別有問題的中國企業，這包括涉嫌詐欺罪的公司，還有未符合相關法規，強制被下架或註銷公司登記的案例。