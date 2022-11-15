　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

趙怡翔：蔣萬安所謂矽谷經驗　協助中企「借殼上市」

▲▼蔣萬安 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲綠營連日質疑蔣萬安的矽谷經驗。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安日前打出「矽谷經驗」，以新創產業律師經驗為例，強調要將台北打造為未來科技大城。不過，民進黨台北市議員候選人、「口譯哥」趙怡翔15日再度質疑，蔣萬安當年所屬事務所多數涉及處理「借殼上市」的反併購案，相關中資企業曾被控詐欺，「蔣萬安不是說美國人都不擔心民進黨擔心什麼？看來美國人確實很擔心，還有提告。」

趙怡翔指出，蔣萬安涉及過的中資企業，曾被控詐欺美國股民，難道這就是蔣萬安所謂的矽谷經驗？這幾天下來，他不斷研究蔣萬安當年所屬事務所The Crone Law Group參與的中國募資案，才終於看懂，原來他們處理的項目多數涉及「借殼上市」的反併購案，是不尋常的商業行為。

趙怡翔表示，在美國，中國企業的「借殼上市」案爭議很大，包括有一部命名為《中國大騙局》的紀錄片就強調，2008年金融危機後正是中國「借殼上市」的高峰期，企業利用美國政府當年較鬆散的監督環境，快速上市美國股市，並在獲利後退市，讓美國股民損失數10億美元。

趙怡翔細數，「借殼上市」就是蔣萬安事務所曾參與的工作，包括在2009年至2011年當中，The Crone Law Group推動了7件中國企業「借殼上市」或募資案，但在短短幾年內，這些公司多數不是被強制下市，就是被註銷公司登記；包括其中一間所代理的中國企業、東北石油控股公司，還被美國證券交易委員會提告，涉嫌在2009年上市後短短3年內，負責人挪用5900萬美元公款，導致美國投資人巨額損失，另一間中國西藍天然氣公司的總裁，也是一樣被告，涉嫌將1400萬美元公款借給家人使用。

趙怡翔表示，此外，還有中國康太仙人掌生物科技公司，這是蔣萬安成立萬澤法務事務所後繼續服務的對象，但在2014年這間公司突然被強制註銷公司登記，原因是多年來未符合美國政府的相關通報要求，所以簡單說，蔣萬安擔任律師期間，他所屬事務所服務不僅是中國企業，還是特別有問題的中國企業，這包括涉嫌詐欺罪的公司，還有未符合相關法規，強制被下架或註銷公司登記的案例。

►「台中日光溫泉會館」雙人4399元！一泊二食＋爽泡湯

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
LIVE／民調封關日終極預測！民進黨北台灣全敗　正妹政見超狂
高虹安助理看不下去！　曝LINE截圖喊「她不是慣老闆」
22縣市長終極預測！　民進黨北台灣全敗
直擊／蔣萬安太太「挺6個月身孕」掃街！　市場擠爆
館長合體魔獸！　曬經典pose「變小隻馬」
拿爸媽退休金玩加密幣　FTX倒閉「1200萬蒸發」！他打不開
快訊／ET封關民調！　六都全公布

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

最新網路數據：陳時中單周聲量近50萬　狠甩蔣萬安黃珊珊

國民黨團拒協商11／25立法院停會　「我們不願意當薪水小偷」

「新竹產矽，所以有了半導體產業」　林智堅被PTT酸爆

高虹安「小金庫」連環爆！　朱立倫不願正面回應是否讓林耕仁繼續打

張善政提長照政見！鼓勵老人出門運動　廣設關懷據點長照中心

竹市封關民調總整理！高虹安皆險勝沈慧虹　未表態選民成勝敗關鍵

「雙虹對決」林耕仁邊緣化？　朱立倫：下架民進黨是最重要目標

端長照政見！鄭運鵬盼「長輩多出門互動」　規畫捷運健康樂活村

一張圖看北市封關民調！藍綠白基本盤歸隊　「三腳督」互有領先

柯建銘建議11／25立法院停會　時代力量批：重大法案嚴重落後

3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍

賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

黑幫屁孩聽槍聲嚇抱胸跳　下秒腿吃子彈躺地翻滾！

最凶猛的「百香果綠茶」 店員擰開瓶蓋突大爆炸

林玉書淚崩退賽《全明星4》　郭泓志也哭了：黃隊留她一個位子

聽嬤道別「約定來世再見」　離世愛犬突流淚展感人靈性

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

為魔獸霍華德強化核心、有氧　雲豹體能教練製「專屬菜單」

最新網路數據：陳時中單周聲量近50萬　狠甩蔣萬安黃珊珊

國民黨團拒協商11／25立法院停會　「我們不願意當薪水小偷」

「新竹產矽，所以有了半導體產業」　林智堅被PTT酸爆

高虹安「小金庫」連環爆！　朱立倫不願正面回應是否讓林耕仁繼續打

張善政提長照政見！鼓勵老人出門運動　廣設關懷據點長照中心

竹市封關民調總整理！高虹安皆險勝沈慧虹　未表態選民成勝敗關鍵

「雙虹對決」林耕仁邊緣化？　朱立倫：下架民進黨是最重要目標

端長照政見！鄭運鵬盼「長輩多出門互動」　規畫捷運健康樂活村

一張圖看北市封關民調！藍綠白基本盤歸隊　「三腳督」互有領先

柯建銘建議11／25立法院停會　時代力量批：重大法案嚴重落後

女友弟的朋友也不放過！騙帳戶到手秒當豬仔囚禁　他走絕路險死

最新網路數據：陳時中單周聲量近50萬　狠甩蔣萬安黃珊珊

國民黨團拒協商11／25立法院停會　「我們不願意當薪水小偷」

婆婆當眾狂酸媳婦！陶嫚曼出聲反駁被嗆「妳們太嬌」　Sandy一招回擊

警方盯上朴敏英經紀公司！　「代表遭爆侵佔公款50億」搜查5小時

台積電一路飆漲　股民嗨炸「衝上漲停」！他卻淚喊：昨天才清空

說．流行／CFDA新銳設計師Elena Velez是誰？金屬交織時裝的破敗美感

「新竹產矽，所以有了半導體產業」　林智堅被PTT酸爆

林美秀《倩女幽魂》與美國NASA聯名合作！神奇保命引轟動

解封遊日本驚見台灣品牌手機！網友：嘶勾以！特別有感觸！

政治熱門新聞

即／桃市里長候選人突過世！

正妹參選里長！政見竟包含招商迪士尼

22縣市最新當選預測！六都幾乎「藍一片」

柯志恩掃街忘關麥克風　驚吐真心話

角逐台北市長！這位候選人「最高學歷只有幼稚園」

柯志恩吐真心話　陣營222字滅火

ET六都封關民調／國民黨有望搶下台北、桃園　民進黨可能只剩2都

即／驚吐「去了了」絕望真心話　柯志恩：講的是事實

館長嗆名嘴：想贊助魔獸　準備幾百萬

北市長封關民調！　蔣萬安36%領先

高虹安遭爆「親簽虛報」薪資單　25祕檔曝光

13頁祕帳鐵證曝光　高虹安涉A助理費案情升高

快訊／募款逾9870萬　陳時中宣布今關閉政治獻金專戶

2張圖一次看22縣市！藍綠決戰「北桃」　藍拚17縣市、綠喊7 Plus

更多熱門

相關新聞

直擊／分進合擊！蔣萬安牽手石舫亘代夫掃街　人氣爆棚擠爆市場

直擊／分進合擊！蔣萬安牽手石舫亘代夫掃街　人氣爆棚擠爆市場

大選倒數進入11天，國民黨台北長候選人蔣萬安今（15）日起與太太石舫亘分進合擊，分別在上午10點前往南門市場及成功市場掃街拜票。經記者實際比較，石舫亘的人氣完全不輸蔣萬安，石尚未到達試場，就有不少民眾揮著國旗等在大門口，更有水果攤老闆丟下攤販呼朋引伴「我要去看她本人一下」。

22縣市長終極預測！　民進黨北台灣全敗

22縣市長終極預測！　民進黨北台灣全敗

鄭寶清邀候選人　到景福宮立誓不貪污

鄭寶清邀候選人　到景福宮立誓不貪污

黃承國恐成「地下市長」黑道治國？　趙少康酸：陳時中根本不會當選

黃承國恐成「地下市長」黑道治國？　趙少康酸：陳時中根本不會當選

宜蘭某鎮長候選人樁腳涉賄選　10萬元交保

宜蘭某鎮長候選人樁腳涉賄選　10萬元交保

關鍵字：

蔣萬安2022九合一大選2022台北市長

讀者迴響

熱門新聞

被誦經師拉進死角！葬儀社女員工「求救Siri」成功逃跑

60歲許效舜「主持費遭砍半」！10年節目慘停播

即／桃市里長候選人突過世！

叫床聲太大！警方「聽聲辨位」破獲全裸淫窟

男同學玩碟仙「結局超毛」　師父：還在水裡

女與男友私奔　父敲門驚見被分屍35塊

「一戴套秒軟」網尷尬＋1！醫羞吐3原因

陳建州宣布PLG重大決定

正妹參選里長！政見竟包含招商迪士尼

22縣市最新當選預測！六都幾乎「藍一片」

「比悲傷更悲傷的凶宅」398萬求售　鄉民點出另類亮點

柯志恩掃街忘關麥克風　驚吐真心話

即／國1貨櫃車衝出護欄　壓爛路過轎車

FTX破產台灣逾50萬人受害！　財長：可列財產交易損失抵稅

魔獸初嚐雞屁股：OH…SHXT！

更多

最夯影音

更多
3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍

3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍
賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」

賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

黑幫屁孩聽槍聲嚇抱胸跳　下秒腿吃子彈躺地翻滾！

黑幫屁孩聽槍聲嚇抱胸跳　下秒腿吃子彈躺地翻滾！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面