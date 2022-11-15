川普被爆私下央求「正妹女兒」伊凡卡　和他一起登台宣布參選

▲川普與大女兒伊凡卡。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國76歲的前總統川普近來不斷暗示可能出馬角逐2024年美國總統大選。有消息人士向《紐約郵報》爆料，川普上周末趁著小女兒蒂芬妮（Tiffany Trump）舉辦婚禮，試圖說服與懇求大女兒伊凡卡（Ivanka Trump）和女婿庫許納（Jared Kushner）在他宣布投入2024競選的活動當天一同登台造勢。

川普長期顧問米勒（Jason Miller）先前證實，川普將於15日宣布參戰2024年總統大選，第3度挑戰總統大位。《紐約郵報》引述消息來源稱，川普原本以為能輕鬆說服大女兒伊凡卡為他助選，因為上次競選時她的演說相當受歡迎，程度僅次於川普本人，「但到目前為止，她都拒絕了川普的請求，且立場堅定，庫許納也是如此。」

▲川普長女伊凡卡（Ivanka）和丈夫庫許納（Jared Kushner）。（圖／達志影像／美聯社）

消息人士揭露原因，伊凡卡和丈夫庫許納「都覺得自己在華盛頓受挫，不想再回去，讓自己和孩子們陷入另一場激烈競選。」而夫妻倆的堅持也造成了「額外的幕後緊張」，因為川普的兩個兒子小唐納（Donald Trump Jr.）和艾瑞克（Eric Trump）與他們各自的伴侶都已經決定全力支持父親再次競選總統。

消息人士指出，川普在俱樂部等公開場合中拍胸脯保證，他將全速投入競選，而且如果佛州當選州長迪尚特（Ron DeSantis）敢出來參選，川普也有信心「碾壓」他。不過，如果川普未能順利說服伊凡卡和女婿，他可能會放棄展現「川普家族陣線」的形象，獨自上台宣布競選。

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