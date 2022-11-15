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酒醉男路邊抓「巨大蟒蛇」當圍巾　遭恐怖勒脖倒地畫面曝光

酒醉男路邊抓「巨大蟒蛇」當圍巾　遭恐怖勒脖倒地畫面曝光。（圖／翻攝自Twitter）

▲男子竟然把蟒蛇圍在脖子上。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

印度賈坎德邦一名男子喝醉酒，看到路邊有一條巨蟒，竟然抓起來放在脖子上當作圍巾，沒想到受到驚嚇的巨蟒緊緊纏住他脖子，讓他幾乎昏迷倒地，幸好兒子和朋友及時發現，才沒有被當場勒死。

事件發生在加爾赫瓦縣(Garhwa)Parihara Panchayat區，影片中可看到，男子比賈拉勒(Birjalal Ram Bhuiyan)整個脖子包含臉都被巨蟒緊緊纏住，快要不能呼吸，他試圖把巨蟒扯下來但是無法，眼看就快要被勒死。

14歲兒子尼蒂許(Nitish)發現父親情況不妙，趕緊找朋友上前幫忙，人蛇纏鬥了好一段時間，即使巨蟒一部分身體已被扯進水中，巨蟒還是不願意輕易離開，後來又花了20分鐘巨蟒才終於放棄。

好不容易獲救的比賈拉勒，送醫發現只受了輕傷，已在他所居住的村莊接受治療，幫忙救人的尼蒂許與朋友們則沒有受傷，目前不清楚巨蟒後來是否被放回野外。

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