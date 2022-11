拜習會後首篇推文曝光！　拜登：將捍衛美國價值觀

記者張方瑀/綜合報導

美國總統拜登過去一周從埃及、柬埔寨再飛到印尼,一路從氣候峰會(COP27)參加到二十大工業國(G20)峰會,同時和中國國家主席習近平會晤。拜登15日在推特發文表示,他在本周見了許多合作夥伴,準備共同應對全球挑戰,也再次強調,美國捍衛人權和國際秩序的價值觀。

▲美國總統拜登。(圖/達志影像/美聯社)



高齡79歲的拜登在本週當起空中飛人,一路從埃及的聯合國第27屆氣候峰會、柬埔寨的東亞峰會(EAS),參加到印尼的G20峰會,同時和習近平於14日進行了雙邊會談,外交成果豐碩。

他15日在推特發文表示,這次的旅程匯集了許多合作夥伴聯盟,一起應對通貨膨脹、氣候危機、烏俄戰爭等全球重大挑戰。拜登說,他在COP27上指出,全球將共同努力實現《巴黎氣候協定》的碳排目標,協助脆弱國家建立抵禦氣候變遷的能力。

I met with President Xi Jinping.



We had a candid conversation about our priorities — and it was made clear that we’ll defend American values, promote universal human rights, and stand up for the international order, working in lockstep with our allies and partners.