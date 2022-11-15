拜習會後首篇推文曝光！　拜登：將捍衛美國價值觀

記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登過去一周從埃及、柬埔寨再飛到印尼，一路從氣候峰會（COP27）參加到二十大工業國（G20）峰會，同時和中國國家主席習近平會晤。拜登15日在推特發文表示，他在本周見了許多合作夥伴，準備共同應對全球挑戰，也再次強調，美國捍衛人權和國際秩序的價值觀。

▲美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）



高齡79歲的拜登在本週當起空中飛人，一路從埃及的聯合國第27屆氣候峰會、柬埔寨的東亞峰會（EAS），參加到印尼的G20峰會，同時和習近平於14日進行了雙邊會談，外交成果豐碩。

他15日在推特發文表示，這次的旅程匯集了許多合作夥伴聯盟，一起應對通貨膨脹、氣候危機、烏俄戰爭等全球重大挑戰。拜登說，他在COP27上指出，全球將共同努力實現《巴黎氣候協定》的碳排目標，協助脆弱國家建立抵禦氣候變遷的能力。

I met with President Xi Jinping.



We had a candid conversation about our priorities — and it was made clear that we’ll defend American values, promote universal human rights, and stand up for the international order, working in lockstep with our allies and partners. — President Biden (@POTUS) November 15, 2022

拜登提到在東亞峰會上，他承諾和印太夥伴共同合作，確保開放、繁榮和安全的未來，也同時和澳洲、日本及南韓進行會談，加深彼此接觸。

拜登還強調，他和習近平進行了坦率的對談，「我們明確表示，我們將會捍衛美國的價值觀，促進普遍人權、維護國際秩序與我們的盟友、伙伴同步合作。」

拜登表示，在即將展開的G20峰會中，將討論關係到國內乃至全世界人民的生活問題，「這個論壇對世界最大經濟體為了全球人民利益的共同努力相當重要，我相當期待。」

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