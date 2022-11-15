推特工程師砲轟馬斯克「什麼都不懂」　隔天就收解雇通知

▲ 馬斯克（Elon Musk）疑似不滿被公開批評，開除推特資深工程師。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

推特新老闆馬斯克（Elon Musk）曾自稱是「言論自由推崇者」，近日卻疑似不滿被自家員工公開批評，兩人在推特上展開一番爭論，馬斯克隨後表示該名員工已被解雇。

綜合CNBC、彭博社等報導，負責推特Android系統開發的工程師艾瑞克（Eric Frohnhoefer）14日轉發老闆馬斯克的貼文並評論，稱依據他在推特工作8年的經驗，馬斯克對部分技術理解是錯誤的。馬斯克隨後回覆，「推特在 Android上超級慢，你做了什麼來解決這個問題？」

艾瑞克試圖在推文中解釋他的看法，但沒過多久，15日馬斯克就在推特回覆網友說，「他已經被開除了」。艾瑞克則轉發同篇推文，並附上許多推特員工被解雇時都會使用的「敬禮」表情符號。

此外，另一名在推特工作10年的工程師萊伯（Ben Leib）也向彭博社證實，他於14日被解雇，並轉發馬斯克同篇貼文說，「作為推特前技術主管，我可以很自信地說，這個人根本不知道自己在說什麼。」

自上個月接管推特後，馬斯克立即大刀闊斧解雇推特近一半員工，引起許多人不滿。現任和前任員工透露，馬斯克上任前，職員經常透過內部Slack頻道或電子郵件交流、發表意見，但如今馬斯克的改革導致公司內部缺乏溝通，陷入一片混亂。