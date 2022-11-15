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子彈飛2710公尺！烏克蘭狙擊手一槍擊殺俄兵　軍方公布畫面

記者詹雅婷／綜合外電報導

烏克蘭軍方宣稱，一名狙擊手在距離目標2710公尺外的地方，成功擊斃俄羅斯士兵，並公布畫面。若這項消息屬實，這名神槍手將超越目前排名第二以2475公尺距離擊斃目標的世界狙殺紀錄。

綜合每日郵報等報導，依據烏克蘭軍方公布的影片，一名男子在樹林間穿梭，狙擊手把準星瞄準目標胸部，接著畫面突然晃動，顯示為槍手已開火，約3秒之後，目標倒下。過沒多久，有一人跑向已倒地的人，隨後狙擊手再度開槍，目標倒下。

烏克蘭軍方宣稱，這名狙擊手成功擊斃2710公尺外的俄羅斯士兵，但並未提供相關細節，包括拍攝時間、地點以及使用的武器及彈藥。部分網友對這段影片提出質疑，認為大多數的熱成像儀無法在那麼遠的距離發現俄羅斯士兵；也有人說，從開火到士兵倒地的時間太短無法計算距離。

不過若這項消息屬實，這名狙擊手將超越目前排名第二的世界狙殺紀錄。

目前位居世界狙殺紀錄第一的人，就是加拿大特種部隊一名狙擊手，2017年在伊拉克執行任務時，一槍擊斃3540公尺外的ISIS武裝份子，從子彈射出到擊中目標大約花費10秒鐘。排名第二的是英國狙擊手哈里森（Craig Harrison），2009年11月前往阿富汗時，成功在2475公尺外擊斃2名塔利班武裝份子。

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