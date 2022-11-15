恐怖媽發文抱怨「為什麼要生小孩」　2天後放火燒死8歲兒

▲女子親手殺死8歲兒還放火燒房。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國康乃狄克州44歲女子卡琳(Karin Ziolkowski)被控放火焚燒自己的家，導致8歲兒子伊利亞(Elijah Ziolkowski)命喪火場，更恐怖的是，調查發現她事發前曾在推特發文，抱怨自己為什麼要生小孩，如今面臨終身監禁的下場。

44歲女子卡琳近來在紐哈芬市(New Haven)出庭應訊，被陪審團判定犯下二級縱火罪，與謀殺8歲兒伊利亞的罪名。檢察官表示，卡琳2016年11月14日在家中從提基火把(Tiki Torch)取出易燃液體，故意縱火燒房。

Karin Ziolkowski Convicted of Murdering her 8-Year-Old Son https://t.co/1gZMPSl5K2 — Crime_Justice (@Crime_Justice03) November 12, 2022

急救人員趕到現場時，發現伊利亞昏倒在地已經沒有反應，本來以為孩子是因為吸入濃煙才不幸身亡，然而驗屍後裁定死因為他殺，死於窒息與急性中毒，伊利亞其實在火災發生之前就已經死亡。

調查人員查閱卡琳社群網站發現，她時常在網路上發表詭異貼文，甚至在事發前2天寫下「我為什麼要生小孩」等令人不寒而慄的話語。卡琳在火災後搬到北卡州生活，於2017年10月被捕，後來引渡回康乃狄克州，當局拒絕對外透露為何相隔5年才讓她受審的原因。