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新莊吃清粥「4人噴860元」　7菜照曝…眾人反求地址：CP值好高

▲▼ 。（圖／翻攝自愛新莊我是新莊人）

▲在清粥小菜店點了7道菜，一共花了860元。（圖／翻攝自愛新莊我是新莊人）

網搜小組／鄺郁庭報導

「平均一人消費215元，且份量極少，真的不知道怎麼算的……」有民眾日前到新莊一間清粥小菜用餐，4個人點了7道菜、4碗粥和1碗滷肉飯，結帳時一聽到860元，忍不住喊貴。結果7菜照一出，不少新莊人超心動，「這樣860貴？要確定餒！」還釣出老闆尷尬笑，「是我賣太便宜嗎？怎麼大家都覺得不貴？」

發文民眾在「愛新莊我是新莊人」抱怨，「7道菜860元，是真的誇張了」，說他前幾天去用餐，吃完直接開批是「新莊最貴清粥小菜」，並貼出照片，「4人吃了圖中的7道菜+4碗粥+1碗滷肉飯，平均一人消費215元」，大呼份量極少、吃不飽，不知道老闆是怎麼算錢的。

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不過，看到照片後，許多網友不禁跪求地址，「負面行銷？求地址，個人覺得CP值很高啊」、「很豐富，有魚有蝦有蛋有青菜，還有豆乾肉，而且是四個人，不會貴」、「你484沒吃過一片蔥蛋就要130的清粥小菜」、「鳳梨蝦球跟炸魚，這兩樣就是高單價了呀」、「po了反而更想去吃了。」

▲▼ 。（圖／翻攝自愛新莊我是新莊人）

▲有網友幫忙估算價格。（圖／翻攝自愛新莊我是新莊人）

留言還出現一位網友回覆，「是我賣太便宜嗎？怎麼大家都覺得不貴？」底下則有不少人笑呼，「老闆好」、「支持老闆」，似乎是老闆本人現身。

儘管一票人推薦，仍有新莊老饕不買單，「這家店是皮膚科診所旁的餐車，應該是說以前這家店超級無敵便宜，有時候便宜到我會以為老闆算錯錢，後來有換過老闆，消費的模式也跟以前不一樣了」、「這家原本很便宜，自從換人經營直接變超貴，以前可能1盤肉、2～3樣菜、1碗白飯大概150解決，現在去吃大概要200多塊」、「光是還在用保麗龍餐具我就不行了」、「我也覺得稍微偏貴，除了鳳梨蝦球、魚，其他就是一般的菜。」

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