拜登認「眾議院保不住了」　華郵估：共和黨將以219席險勝

▲美國總統拜登在峇里島參加G20峰會期間受訪稱，若無意外，民主黨將失去眾議院的控制權。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國期中選舉陸續開票中，截至台灣時間15日上午的最新數據顯示，民主黨在眾議院以204席落後給共和黨的212席，距離過半的218席仍有距離。正在印尼參加G20峰會的拜登也坦承，民主黨雖在眾議院取得非常接近的席位，「但我認為我們不會成功」。《華郵》報導預估，共和黨將以219席或220席贏下眾院多數席次。

根據《福斯新聞》報導，拜登14日在G20峰會前先與中國領導人習近平會晤，在後續進行的記者會中，拜登回答有關美國在墮胎權方面的展望時提到，「我認為，除非眾議院發生意外狀況，否則（民主黨）不會有足夠的票數來制定法律。」此前，拜登曾說過若民主黨持續掌握國會優勢，選後會將羅訴韋德案（Roe v. Wade）編纂成法、提交眾院，他希望能在明年1月時簽署墮胎法案。

拜登表示，「我想我們會在眾議院拿下非常接近的席次，但我不認為我們會成功。」對於美國人在墮胎權方面的期待，他則說，除了民主黨將維持原有立場外，「我認為他們不能再指望更多。」

美國2022年期中選舉，眾議院435席將全數改選，單一政黨獲得218席以上即可掌握多數優勢；參議院100席中改選35席，若想席次過半則須掌握51席。據《美聯社》最新數據，民主黨在參議院已拿下50席，加上副總統賀錦麗的關鍵票後可保住參院，在眾議院部分則以204席落後給共和黨的212席。《華盛頓郵報》預估，共和黨將以219席或220席在眾院贏得微弱的多數優勢。

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