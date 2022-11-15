盤點拜習會5大重點！　「台灣問題」是中美關係不可逾越的紅線

▲美國總統拜登14日和中國國家主席習近平進行雙邊會談。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國總統拜登14日和中國國家主席習近平進行雙邊會談，這也是兩人在拜登就任總統後首度面對面談話。本次會談進行約3個小時，雙方未發表聯合聲明，《彭博》、《法新社》也整理出5大會談重點，主要聚焦在兩國確立彼此紅線，拜登認為，北京並無立即犯台的意圖；中方則稱，台灣是中美關係中第一條不可逾越的紅線。

•台海問題仍未解決

會前專家指出，目前中美雙方面臨的危機就是台灣，美國雖不承認台灣主權獨立，但承諾會協助台灣自我防衛；而北京當局則不放棄台灣是領土一部分及武力犯台的意圖。

拜登在會後表示，他認為中方沒有「立即」對台灣發動攻擊的打算，同時向北京當局強調，美國政府秉持的「一個中國」原則並未改變，反對任何單方面改變現狀的行動。

中國官媒新華社則報導，習近平在會中提到，「台灣是中國的主要利益核心，是中美關係中第一條不可逾越的紅線。」

法新社指出，儘管拜登與習近平對台灣問題言詞緩和，但實際上並無新內容可言，台海仍是一枚潛在的定時炸彈。

▲習近平在會中提到，台灣是中美關係中第一條不可逾越的紅線。（圖／路透社）



•新冷戰不存在

自美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在8月訪台之後，中美關係跌至冰點。不過，拜登和習近平都在對談後的聲明中強調，儘管雙方在許多問題上都存有分歧，但彼此並未陷入一場「全有或全無」的衝突，幾乎可說是合作精神的巔峰。

習近平在會中向拜登表示，中美兩國擁有許多共同利益，北京並不尋求挑戰美國或改變現有的國際秩序；拜登也態度堅決地提出，他絕對相信沒有必要爆發新冷戰。

會談過後，美方官員指出，國務卿布林肯（Antony Blinken）預計將於明年初造訪中國進行「後續討論」。

•克制核武威脅

中國與俄羅斯關係密切，因此在烏俄戰爭爆發後，北京當局的態度更引起世界關注。在本次對談中，拜登和習近平一致認為，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）使用核武並不會得到任何支持；雙方強調，反對在烏克蘭使用或威脅使用核武。

除此之外，北韓的核試驗也是對談重點。彭博指出，拜登在會中向習近平表示，中國有義務阻止北韓進行核試，若平壤當局執意進行，那美方只能加強在該區的軍事存在。

▲拜登強調，美國和中國必須在需要相互合作的全球緊急問題上共同努力。（圖／路透社）



•回歸氣候危機合作

裴洛西訪台之後，北京當局隨即暫停了中美之間的氣候變遷合作，而白宮在拜習會後透過聲明表示，兩國已經同意恢復應對跨國挑戰的工作。

拜登強調，美國和中國必須在需要相互合作的全球緊急問題上共同努力，例如氣候變遷、包括減免債務在內的全球宏觀經濟穩定、衛生安全及全球糧食安全。習近平也稱，人類正面臨著前所未有的挑戰，「世界正期待著中國和美國妥善處理我們的關係。」

•對談極有價值

法新社指出，若要談到中美雙方對一件事有相同立場，那就是彼此很高興能夠再次見面。習近平在開場中明確表示，「自從你（拜登）就任以來，我們通過視頻會晤、通過通信、通話一直保持溝通，但是都不如『面對面』會見。今天我們實現『面對面』會見。」

拜登也積極表示，「面對面的討論無可替代，我也致力於保持你們（中方）與我個人，以及我們兩國之前溝通渠道的暢通。」

彭博則報導，拜登與習近平在對談時的態度相當緩和，雙方都想證明這是一次有價值的交流。拜登強調彼此在會中坦誠相待，北京也願意在一些問題上妥協；習近平則稱，對談將推動中美關係重返穩定發展。

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