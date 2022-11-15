中國將侵台？　拜登：未見中國有立即入侵台灣企圖

▲拜登在拜習會後表示，並未見到中國有立即入侵台灣的企圖。（圖／路透）



文／中央社

美國總統拜登今天表示，不認為中國有立即入侵台灣的企圖。美國對台政策不變，期望見到台海議題和平解決。但他也指出，和全球任何一個國家相比，美國在經濟與政治上更好地準備因應全球局勢變化。

拜登（Joe Biden）今天利用在印尼峇里島（Bali）舉行的20國集團（G20）領袖峰會機會，與習近平舉行雙邊會談，歷時3小時。這是拜登上任後兩人首度面對面會晤，兩人之前曾5度通話。

拜登在隨後的記者會談及與習近平的會談時表示，他們兩人就雙方的意圖與優先事項進行公開坦誠的對話。習近平清楚美國將捍衛美方利益與價值觀、促進人權、捍衛國際秩序，並與盟友與夥伴同在。

他表示，美中將會激烈競爭，但美方並未尋求衝突，希望能負責任管理競爭，確保每個國家遵循國際規則。

在談到台灣議題時，拜登重申美方「一個中國」政策不變，反對任何一方片面改變現狀，將致力於維護台海和平穩定。

他也指出，美中應在力所能逮的範圍內共同合作，解決需要每個國家都盡其所能的全球挑戰。

拜登與習近平也同意，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）將訪問中國，跟進各項討論議題。

媒體問及美中是否可能避免步向新冷戰，以及中國是否可能入侵台灣。拜登表示，他相信不會有新冷戰，他與習近平坦誠相待。

至於中國是否可能入侵台灣，拜登表示，不認為中方有任何立即入侵台灣的企圖。

▲拜登認為，美國在經濟與政治上都做了更好的準備，以因應全球不斷變化的局勢。（圖／路透社）



他向習近平明確表明，美方對台政策不變，維持過往立場。美方期望見到兩岸議題和平解決，「永遠不需變成這樣（指軍事行動）。我確信，他完全理解我在說什麼」。

拜登也意有所指地表示，與世上任何國家相比，美國在經濟與政治上都做了更好的準備，以因應全球不斷變化的局勢。

僅管是上任後首度與習近平會晤，但拜登在擔任副總統時，就曾與時任中國國家副主席的習近平有過多次接觸。

被問及現在的習近平是更傾向對抗還是更願意妥協時，拜登回應，習近平與過去一樣直率，他也認為習近平願意在某些議題上妥協。

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