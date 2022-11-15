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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／最後肉搏戰！　蔣萬安要靠「一招」讓選票最大化

▲▼國民黨六都市長候選人齊聚板橋大造勢，蔣萬安、盧秀燕。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲蔣萬安。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者崔至雲／台北報導

九合一選舉倒數11天，國民黨台北市長候選人蔣萬安雖保持領先狀態，但仍無法甩開緊追其後的民進黨候選人陳時中與無黨籍候選人黃珊珊。上周蔣萬安突辭立委，綠營認為是選情告急下猛藥，但蔣辦強調，是為了擴大領先差距，催出選票。國民黨內部人士指出，蔣萬安從選戰開打至今，陸戰方面先勤跑基層鞏固基本盤，空戰上強攻 「疫苗議題」，凸顯陳時中擋疫苗的黑箱作業。如今選戰來到最後關頭，進入肉搏戰，蔣再擴大拜票掃街範圍，並與夫人分進合擊，儘可能握到每一雙手，希望能保持戰果到投票日。

選戰初期蔣萬安透過「萬安作伙行 台北百面贏」行腳，走訪了北市12個行政區，以深入基層方式，實際了解市民想法與各區的需求及問題，讓蔣對未來台北市政擘劃的願景會更具體、更有方向。不過初期由於議題設定不佳，一度不被看好。然而蔣辦人士不諱言，過去國民黨組織戰都以傳統動員方式為主，但蔣萬安這次採取不一樣的做法，主動走到各行政區的市場、廟口，傾聽民眾心聲，「這樣接觸到的人，都是不特定對象，他們當中有人可能是非藍營支持者」，如此才能在三腳督選戰中擴大基礎 。 

在這場九合一選舉中，國民黨也主打採區域聯防概念。黨內人士指出，過去國民黨給人的感覺就是不夠團結，但上周六（12日）在板橋的六都候選人合體，主打六六大勝，本周六在桃園也有一場「北北基桃竹苗大造勢」，就是要強化藍軍大團結意象，「這是魚幫水，水幫魚，彼此拉抬」。蔣萬安日前曾跨區到基隆陪同黨籍候選人謝國樑一起掃街拜票， 昨（14)日新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕，也特別到台北，為蔣萬安舉辦的「陽光力量 讓台灣更有力」價值宣講活動助陣，蔣營希望借助侯、盧兩人最強母雞形象，強強聯手並肩作戰，為蔣萬安把票催出來。 

至於蔣萬安辭立委到底是加分還是減分？藍營人士認為，「勝率越高，才會有如此比較大的動作」，蔣現在以背水一戰的心情在打選戰，所以辭立委可說是用「悲壯感」鞏固基本盤。

▲▼蔣萬安上午前往松江市場掃街。（圖／記者崔至雲攝）

▲蔣萬安前往松江市場掃街。（圖／記者崔至雲攝）

上周六民進黨於凱道舉辦大型造勢，藍營人士指出，從網路的聲量及當日現場的氛圍可以看出來，綠軍已全部動起來了，而蔡總統至今參加了11場陳時中廟口開講活動，理論上也成功穩住了綠營基本盤，儘管陳時中負面聲量很大，但是不可忽視綠營支持者動員催票能力。至於黃珊珊，感覺氣勢有些掉下去，而且黃在掃街拜票時人氣不強，蔣一定要趁勝追擊，儘可能要壓低黃珊珊能拿到的選票。

選戰最後關頭，蔣萬安太太石舫亘也將扮演蔣萬安的分身，與蔣一同分進合擊，全力衝刺選票。藍營人士表示，夫妻一同出來有鞏固婦女票效果，而選戰後期，必須從各種面向催出選票，因為就怕支持者以為民調領先，所以不出來投票，畢竟投票前的民調都是參考而已，投票日當天投出來的票，才是最後的民調。
 

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