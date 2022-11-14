習近平會晤拜登：推動中美關係重回健康穩定發展

▲習近平強調，期待推動中美關係重回健康穩定發展軌道。（圖／路透）

文／中央社

中國國家主席習近平今天在印尼峇里島與美國總統拜登會晤。他說，當前中美關係不符合兩國利益和國際社會期待；他期待和拜登共同努力，推動中美關係重回健康穩定發展軌道。

習近平和拜登下午在20國集團（G20）峰會前夕展開會談。這是拜登就任近2年以來與中國最高領導人的首場面對面會談。

中國官媒新華社晚間報導，習近平指出，中美兩國從接觸、建交走到今天，歷經50多年風風雨雨，有得也有失，有經驗也有教訓。歷史是最好的教科書。「我們應該以史為鑒、面向未來。」

他表示，當前，中美關係面臨的局面不符合兩國和兩國人民根本利益，也不符合國際社會期待。「我們作為中美兩個大國的領導人，要起到把舵定向的作用，應該為兩國關係找到正確的發展方向，推動中美關系向上提升。政治家要思考和明確本國的發展方向，也要思考和明確同他國、同世界的相處之道。」

習近平說，國際社會普遍期待中美處理好彼此關係。「我們今天的會晤舉世矚目。我們應該同各國一道，為世界和平增強希望，為全球穩定增加信心，為共同發展增添動力。」

他表示，願意和拜登就中美關係中的戰略性問題以及重大全球和地區問題一如既往地坦誠深入交換看法。他也期待和拜登共同努力，推動中美關係重回健康穩定發展軌道，造福兩國，惠及世界。

據外電報導，拜登昨天在柬埔寨金邊談到將與習近平會面時說，「我們幾乎沒有誤解。只是我們必須搞清楚紅線在哪裡…在未來兩年內，哪些議題對我們而言最重要。」

資深白宮官員今天告訴記者：「我們決心為兩國關係奠定基礎，以負責任的態度加強溝通，並得到廣泛支持。」他還說，這場會談的整體目標在於建立「護欄」（guardrails）和「明確的避碰規則」（clear rules of the road）。

拜登表示，美國與中國「激烈競爭」的同時也將「確保競爭不致演變成衝突」，他在柬埔寨舉行的東亞高峰會（East Asia Summit）致詞時，也強調台海和平的重要性。

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