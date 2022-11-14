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峇里島拜習會揭開序幕　拜登習近平強調避免衝突

▲▼美國總統拜登與中國國家主席習近平，在G20上首度會面。（圖／路透）

▲美國總統拜登與中國國家主席習近平，在G20上首度會面。（圖／路透，下同） 

文／中央社

美國總統拜登與中國國家主席習近平今天握手致意，宣告拜登就任近2年以來與中國最高領導人的首場面對面會談揭開序幕，雙方致詞時都強調要管理歧見和避免衝突。

美聯社報導，拜登和習近平在印尼峇里島的豪華度假飯店握手後，在20國集團（G20）峰會前夕展開會談。隨著這兩個超級大國爭奪全球影響力，兩國之間的經濟和安全情勢也日益緊張。

法新社報導，習近平表示：「世界期待中國和美國妥善處理雙方關係。」拜登則說，他要尋求「管理我們的歧見，避免競爭演變為衝突」。

▲▼美國總統拜登與中國國家主席習近平，在G20上首度會面。（圖／路透）

美國官員表示，拜登的目的是要為兩國領導人以及兩國之間的關係「奠定基礎」，探尋美中間有潛在合作機會的領域，同時也避免兩大核子強權在意見相左的領域出現誤判。

兩人會面的同時，在國內政壇都有好消息。美國方面，民主黨確定掌控參議院，而且下月在喬治亞州決選有望再拿下一席。中國方面，習近平在10月的中共20大確認第3個5年任期，打破傳統。

拜登昨天在柬埔寨金邊告訴記者，「我們幾乎沒有誤解。只是我們必須搞清楚紅線在哪裡…在未來兩年內，哪些議題對我們而言最重要。」

白宮幕僚多次嘗試淡化任何有關兩國之間衝突的說法，強調他們認為兩國可以攜手，共同面對氣候變遷和公衛安全等挑戰。

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