美國維吉尼亞大學發生槍擊案致「3死2傷」　警方陸空緝捕中

▲維吉尼亞大學發生校園槍擊案,槍手身分是叫做瓊斯(Christopher Darnell Jones, Jr.)的校內學生。(圖/翻攝自twitter/@UVAPolice)



記者林彥臣/綜合報導

美國維吉尼亞大學(University of Virginia)在當地時間13日深夜發生校園槍擊案,造成3人死亡、2人受傷,槍手身分已被確認是該校的學生,目前仍然在逃,警方已經出動直升機實施陸空緝捕行動。

根據CNN報導,槍手身分確認是名叫瓊斯(Christopher Darnell Jones, Jr.)的學生,在2018年被列為大學體育網站上的一名足球員,當時還是一名大一新生,沒有參加任何比賽。

The UVA Police Department is looking for Christopher Darnell Jones regarding the shooting incident that occurred on the grounds of the University of Virginia. Call 911 if seen, do not approach. pic.twitter.com/mKcxF6ksxw