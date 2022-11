快訊／俄外長赴印尼參加G20驚傳送醫　俄方駁斥

▲俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合外電報導

俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)13日抵達印尼峇里島代表俄羅斯參加G20峰會,但稍早傳出送醫住院消息。不過俄羅斯外交部發言人已否認,直說這是假新聞。

綜合美聯社、天空新聞等多間外媒報導,依據3名印尼政府官員與醫療人員稍早的說法,拉夫羅夫正在接受心臟疾病治療。

不過,俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃在Telegram發文駁斥相關消息,「我和拉夫羅夫一起在印尼看到新聞,無法相信我們的眼睛。新聞說他住院了,這當然是一流的假新聞。」她也發布一段拉夫羅夫穿著短褲、T恤坐在戶外露台翻閱文件的影片。

Maria #Zakharova published a video with #Lavrov to prove that he is well. pic.twitter.com/PfKHMvxM8j