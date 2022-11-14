快訊／俄外長赴印尼參加G20驚傳送醫　俄方駁斥

▲俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）13日抵達印尼峇里島代表俄羅斯參加G20峰會，但稍早傳出送醫住院消息。不過俄羅斯外交部發言人已否認，直說這是假新聞。

綜合美聯社、天空新聞等多間外媒報導，依據3名印尼政府官員與醫療人員稍早的說法，拉夫羅夫正在接受心臟疾病治療。

不過，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃在Telegram發文駁斥相關消息，「我和拉夫羅夫一起在印尼看到新聞，無法相信我們的眼睛。新聞說他住院了，這當然是一流的假新聞。」她也發布一段拉夫羅夫穿著短褲、T恤坐在戶外露台翻閱文件的影片。

Maria #Zakharova published a video with #Lavrov to prove that he is well. pic.twitter.com/PfKHMvxM8j — NEXTA (@nexta_tv) November 14, 2022

拉夫羅夫被問及此事時帶著諷刺微笑說，西方記者過去10年來錯誤報導普丁生病，「這種遊戲在政界並不新鮮，西方記者需要更加誠實，需要寫出真相」。

由於俄羅斯在今年2月出兵烏克蘭，因此西方國家在印尼舉辦G20峰會之時，多次向印尼總統佐科威（Joko Widodo）施壓，要求印尼不要邀請普丁出席。俄國駐印尼大使館11月10日證實，普丁不會出席G20峰會，改由外長拉夫羅夫（Sergai Lavrov）代為出席。