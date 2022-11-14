超怕嘗試新食物！13歲女「每餐只吃麵包」10年　嚴重挑食媽崩潰

▲少女每餐幾乎只吃麵包。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者李振慧／綜合報導

13歲少女佛朗哥(Ciarra Franco)因為3歲吃東西時噎住差點窒息，從此害怕嘗試任何新食物，每餐幾乎只吃麵包長達10年，嚴重的偏食問題也讓媽媽安潔拉(Angela)十分困擾，不知道該怎麼辦。

媽媽安潔拉表示，女兒因為對食物產生恐懼，過去10年來每餐幾乎都只靠可頌果腹，「自從她2歲以來，她每天午餐都只吃可頌，晚餐則是水煮義大利麵，偶爾會願意吃點麥片或薯片，但在我的印象中，她幾乎只吃麵包」。

A GIRL survived on just plain pasta and croissants for 10 years, her frustrated mum has revealed https://t.co/KxOiLtHGFn — Today's News (@jlitwinetz) November 13, 2022

安潔拉表示，女兒即使和家人外出用餐，也完全不願意碰餐廳食物，看到女兒為此困擾的模樣也覺得很可憐，後來在報上看到催眠師大衛(David Kilmurry)的報導，發現對方曾治療過類似案例便立即聯繫。

佛朗哥接受治療約6周左右，嘗試在飯前聽音樂放鬆、表達對食物的恐懼等方式後獲得明顯進步，現在已經漸漸可以和家人一同享受外食。安潔拉欣慰表示，「她現在願意嘗試的食物愈來愈多，雖然未來還有很長的一段路要走，但她的味覺已經發生巨大變化」。