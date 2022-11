超怕嘗試新食物！13歲女「每餐只吃麵包」10年　嚴重挑食媽崩潰

▲少女每餐幾乎只吃麵包。(圖/示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者李振慧/綜合報導

13歲少女佛朗哥(Ciarra Franco)因為3歲吃東西時噎住差點窒息,從此害怕嘗試任何新食物,每餐幾乎只吃麵包長達10年,嚴重的偏食問題也讓媽媽安潔拉(Angela)十分困擾,不知道該怎麼辦。

媽媽安潔拉表示,女兒因為對食物產生恐懼,過去10年來每餐幾乎都只靠可頌果腹,「自從她2歲以來,她每天午餐都只吃可頌,晚餐則是水煮義大利麵,偶爾會願意吃點麥片或薯片,但在我的印象中,她幾乎只吃麵包」。

